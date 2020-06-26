شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يوضح مدة صلاحية الفواكه المجمدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المختص في إدارة سلامة الأغذية فهد السعيد، مدة صلاحية الفواكه المجمدة حسب هيئة الغذاء والدواء بالمملكة.

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وقال السعيد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن مدة صلاحية الفواكه المجمدة هي عامين كحد أقصى، تحت مسؤولية المنشأة الغذائية، مضيفاَ أن أفضل جودة من 8 إلى 10 شهور مغلقة ،و 6-8 شهور بعد فتح الغلاف.

وتابع: “يجب تخزين الفواكه المجمدة على حرارة لا تزيد عن 18 تحت الصفر مع عدم إعادة التجميد”.