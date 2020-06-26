شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحسم الجدل بشأن مدى قدرة «البعوض» على نقل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
خصص باحثون عدة تجارب علمية لمعرفة مدى إمكانية نقل البعوض لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، أسوة بنقله لأمراض مثل الملاريا.
وكشفت الدراسة التي أعدها معهد الصحة الوطني الإيطالي، ونشرها أمس الخميس، أن البعوض لا ينقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى جائحة عالمية.
وأكدت الدراسة أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل “كوفيد-19″، حيث تم نقل الفيروس إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لكنه لم يتكاثر، لذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا، أو حمى الضنك، أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.
ووفقًا لـ”الصحية العالمية”، فينتقل فيروس كورونا في الوقت الحالي من خلال رذاذ الشخص الحامل للعدوى، ولا توجد طرق أخرى معروفة لانتشار العدوى.
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