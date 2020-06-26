دراسة تؤكد أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية البعيدة يقتل الفيروسات التاجية المحمولة جواً

توصلت دراسة جديدة في المركز الطبي بجامعة كولومبيا إلى أن أكثر من 99.9٪ من الفيروسات التاجية الموسمية الموجودة في قطرات محمولة جواً، قُتلت عند تعرضها لطول موجي معين من الأشعة فوق البنفسجية الآمنة للاستخدام حول البشر.



ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة ديفيد برينرفي جامعة كولومبيا ومدير مركز البحوث الإشعاعية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا ايرفينغ، فإنه بناءً على نتائجنا ، فإن التطهير المستمر جواً مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية البعيدة في الحد التنظيمي الحالي يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستوى الفيروس المحمول جواً في البيئات الداخلية التي يشغلها الناس".

يمكن استخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية المبيد للجراثيم التقليدي وفقا لتقرير موقع " news-medical" لتطهير المساحات غير المشغولة مثل غرف المستشفيات الفارغة أو سيارات مترو الأنفاق الفارغة ، ولكن التعرض المباشر لمصابيح الأشعة فوق البنفسجية التقليدية هذا غير ممكن في الأماكن العامة المستخدمة ، حيث يمكن أن يكون ذلك خطرًا على الصحة.



ولتطهير المناطق الداخلية المحتلة بشكل مستمر وآمن ، كان الباحثون في مركز جامعة ايرفينج الطبي بجامعة كولومبيا يحققون في ضوء الأشعة فوق البنفسجية البعيدة (طول موجة 222 نانومتر)، حيث لا يمكن لضوء الأشعة فوق البنفسجية البعيدة اختراق طبقة العين الممزقة أو طبقة الخلايا الميتة الخارجية للجلد ، لذا لا يمكنها الوصول إلى الخلايا الحية في الجسم أو إتلافها.



وقد أظهر الباحثون في السابق أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية البعيدة يمكن أن يقتل فيروسات الإنفلونزا المحمولة جواً بأمان.



بناءً على نتائجهم ، يقدر الباحثون أن التعرض المستمر لضوء الأشعة فوق البنفسجية البعيدة عند الحد التنظيمي الحالي سيؤدي إلى قتل 90٪ من الفيروسات المحمولة جواً في حوالي 8 دقائق ، و 95٪ في حوالي 11 دقيقة ، و 99٪ في حوالي 16 دقيقة ، و 99.9٪ في حوالي 25 دقيقة.

قد يهمك أيضا:

الأرقام تثبت ما نفاه عن "كورونا" والإنفلونزا والأسرع انتشارًا والأكثر خطرًا

دراسة تؤكد أن لقاح شلل الأطفال الحالى قد يساعد فى الحماية من الفيروسات التاجية