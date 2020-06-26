دراسة تؤكد أن شرب القهوة على مستويات السكر فى الدم

يجب على مرضى السكري الاهتمام بشكل خاص بعاداتهم الغذائية، من خلال تضمين أطعمة معينة تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، و لكن هل تعلم أن العديد من الأطعمة يمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم؟.



للسيطرة على مرض السكري ، من الضروري التحكم في نسبة السكر في الدم، وهنا سنخبرك عن تأثير الكافيين على مستويات السكر في الدم، وهل من الصحي تناول القهوة إذا كنت مصابًا بداء السكري؟ هل يمكن أن يؤثر الكافيين على نسبة السكر في الدم؟ فيما يلي إجابات لكل هذه الأسئلة

هل يمكن أن يؤثر الكافيين على مرض السكري؟

هل تعلم أن كل ما تأكله يؤثر بشكل مباشر على نسبة السكر في الدم. ولكن ما هي آثار الكافيين؟ في هذه الحالة ، تظهر العديد من الدراسات وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ولكن إذا كنت مريضًا بالسكري بالفعل ، فقد تختلف آثاره من شخص لآخر، وبصرف النظر عن ذلك، يعتمد تأثير الكافيين أيضًا على الكمية المستهلكة. إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعًا بالفعل ، فعليك تقليل تناول الكافيين. قد يكون استهلاك الكافيين باعتدال بدون سكر صحيًا لمرضى السكري.

تأثير الكافيين على مستويات السكر في الدم

لطالما كان موضوع تأثير الكافيين على سكر الدم محل جدل، ولكن بالحديث عن القهوة ، تشير بعض الدراسات إلى أنه إذا استهلك الشخص السليم القهوة باعتدال ، فقد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ويعتبر استهلاك 300-400 مجم من الكافيين آمنًا ؛ إذا تم تناول الكافيين كقهوة ، بدون أي سكر ، فهو صحي، ويعتمد تأثير القهوة على العمر ومؤشر كتلة الجسم والجنس لكل شخص آخر. ومع ذلك ، إذا كان الشخص مصابًا بالفعل بمرض السكري ، فقد يساهم استهلاك القهوة في التقلبات في نسبة السكر في الدم.

مشروبات صحية لمرضى السكري

يمكن لمرضى السكري اختيار بعض الخيارات الصحية للسيطرة على نسبة السكر في الدم:

الماء:

الماء هو أفضل خيار ترطيب لمرضى السكري، وذلك لأنه لن يرفع مستويات السكر في الدم، وهل تعلم أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب الجفاف؟ فيجب على مريض السكري شرب المزيد من الماء لأنه يحسن صحتك العامة وسكر الدم، ويمكن أن يساعد شرب كمية كافية من السوائل الجسم على تقليل الجلوكوز الزائد من خلال البول.

عصير الليمون:

عصير الليمون مفيد أيضًا لمرضى السكري ، لأنه يحتوي على حمض الستريك، وهو مفيد لصحتك، ولصنع ماء الليمون ، في 8 أكواب من الماء الدافئ ، اضغط نصف ليمونة، استخدم الليمون العضوي والمياه المصفاة.

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عصير الفاكهة والخضراوات:

يمكنك جعل جسمك غنيًا بالخضروات والفواكه عن طريق صنع العصير أو الحساء ، وهو صحي للغاية لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية ويساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم، ولكن كقاعدة عامة ، يكون تناول الفاكهة أكثر قوة من شرب عصائر الفاكهة أو العصير.

شاي الأعشاب:

يعد شاي الأعشاب أيضًا خيارًا صحيًا ، ولكن يجب عليك تناوله بدون سكر، وإذا كنت مريضًا بالسكري ، يمكنك اختيار الشاي العشبي، و يمكن أن يتحكم شاي الأعشاب في ضغط دمك بالإضافة إلى نسبة السكر في الدم، و بعض الأمثلة على شاي الأعشاب هي شاي البابونج ، شاي النعناع ، شاي الزنجبيل والشاي الأخضر.

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