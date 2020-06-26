تعرف على أهم أعراض وعلامات قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية حالة صحية تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة الرقبة وتطلق الهرمونات لمساعدة الجسم على تنظيم واستخدام الطاقة وتتحكم في وظائف مثل كيفية دقات القلب وكيف يعمل الجهاز الهضمي. بدون المقدار الصحيح من هرمونات الغدة الدرقية، تبدأ وظائف الجسم الطبيعية في التباطؤ.

ووفقا لتقرير healthline يصيب قصور الغدة الدرقية النساء أكثر من الرجال، عادة ما يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ولكن يمكن أن يبدأ في أي عمر يمكن اكتشافه من خلال اختبار الدم الروتيني أو بعد بدء الأعراض.

علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية



تختلف علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية من شخص لآخر تؤثر شدة الحالة أيضًا على العلامات والأعراض التي تظهر ومتى يصعب أحيانًا تحديد الأعراض أيضًا.

يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة زيادة الوزن والتعب كلاهما يصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، بغض النظر عن صحة الغدة الدرقية. قد لا يدرك المريض أن هذه التغييرات مرتبطة بالغدة الدرقية حتى تظهر أعراض أكثر.

بالنسبة لمعظم الناس تتطور أعراض الحالة تدريجيًا على مدار سنوات عديدة مع تباطؤ الغدة الدرقية أكثر فأكثر، يمكن التعرف على الأعراض بسهولة أكبر

تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية ما يلي:

إعياء، كآبة، إمساك، الشعور بالبرد، جلد جاف، زيادة الوزن، ضعف العضلات، انخفاض التعرق، تباطؤ معدل ضربات القلب، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ألم وتيبس في المفاصل، شعر جاف رقيق، وضعف الذاكرة، صعوبات الخصوبة أو تغيرات الدورة الشهرية، تصلب العضلات والألم ، بحة في الصوت، وجه منتفخ وحساس

الأسباب الشائعة لقصور الغدة الدرقية



مرض مناعي ذاتي، حيث تم تصميم نظام المناعة لحماية خلايا الجسم من غزو البكتيريا والفيروسات عندما تدخل بكتيريا أو فيروسات غير معروفة إلى الجسم ، يستجيب نظام المناعة لدي الشخض عن طريق إرسال خلايا مقاتلة لتدمير الخلايا الغريبة.

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في بعض الأحيان ، يخلط الجسم بين الخلايا الطبيعية والصحية لغزو الخلايا وهذا ما يسمى استجابة المناعة الذاتية إذا لم يتم تنظيم أو علاج استجابة المناعة الذاتية ، يمكن لجهاز المناعة أن يهاجم الأنسجة السليمة يمكن أن يسبب هذا مشاكل طبية خطيرة ، بما في ذلك حالات مثل قصور الغدة الدرقية.

مرض هاشيموتو هو حالة من أمراض المناعة الذاتية والسبب الأكثر شيوعًا لضعف نشاط الغدة الدرقية. يهاجم هذا المرض الغدة الدرقية ويسبب التهاب الغدة الدرقية المزمن يمكن أن يقلل الالتهاب من وظيفة الغدة الدرقية من الشائع أن تجد العديد من أفراد العائلة بنفس الحالة.

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