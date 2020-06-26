أسباب جفاف الشعر عند الرجال وطرق علاجه

الشعر الجاف والهش شائع عند الرجال والنساء من جميع الأعمار ولا يختلف الشعر الجاف بين الرجال والنساء على الرغم من أن الشعر الجاف قد يكون مزعجًا، إلا أنه ليس علامة على وجود حالة صحية خطيرة ولكن الأمر يتطلب اجراء بعض التغييرات البسيطة في روتين العناية بالشعر.

ووفقا لما ذكره موقع healthline تنتج الغدد الدهنية في بصيلات الشعر زيتًا طبيعيًا يسمى الزهم الذي يرطب ويحمي الشعر مع التقدم في العمر ، ينتج الجسم كمية أقل من الدهون ، ويصبح الشعر أكثر عرضة للجفاف.

الرجال الذين لديهم شعر مجعد أو متعرج عرضة بشكل خاص للشعر الجاف وذلك لأن الزهم غير قادر على الوصول إلى نهايات الشعر بسهولة قدر الإمكان في الشعر المستقيم أو المموج.

أسباب جفاف الشعر وفروة الرأس عند الرجال

يمكن للعوامل البيئية وروتين العناية بالشعر والصحه الهرمونية أن تلعب دورًا في الحفاظ على رطوبة وصحة الشعر.

يمكن للشامبو المتكرر أن يجرد الشعر من الزيوت الواقية ويؤدي إلى الجفاف، الأشخاص الذين لديهم شعر مجعد ومتعرج عرضة بشكل خاص للجفاف

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يضر البشرة ومع ذلك ، فإن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الطبقة الخارجية من الشعر، كما أن التجفيف واستخدام الماء الساخن يؤدى أيضا الى جفاف الشعر

خلل الغدة الدرقية قد يكون سبب مهم في جفاف شعر الرجال، تقع الغدة الدرقية في الجزء الأمامي من الرقبة وتنتج هرمونات تتحكم في عملية التمثيل الغذائي، لقد وجد أن هرمونات الغدة الدرقية تحفز نمو الشعر عن طريق العمل على الخلايا الجذعية في بصيلات الشعر، يمكن أن يؤثر كل من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية سلبًا على نمو الشعر ويؤدي إلى شعر جاف وهش.

كيفية علاج شعر الرجل الجاف والهش في المنزل

شامبو أقل: إذا كان الشعر يميل إلى الجفاف، يمكن محاولة تقليل تكرار غسل الشعر بالشامبو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

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استخدم الماء البارد: قد يساعد استخدام الماء البارد عند غسل الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة.

استبدال الشامبو أو البلسم: قد يساعد التبديل إلى الشامبو المصمم خصيصًا للشعر الجاف على إبقاء الشعر رطبًا.

تغيير الفرشاة: فرش النايلون بها شعيرات متقاربة يمكن أن تساعد هذه الشعيرات على تحفيز فروة الرأس وتوزيع الزيت على الشعر

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