كل ما يجب أن تعرفه عن المطهرات ومعقم اليدين

من المعروف جيدا أهمية الحفاظ على نظافة اليدين بالطريقة المناسبة للوقاية من العدوى، وبصرف النظر عن الابتعاد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه ، يعتبر الحفاظ على نظافة اليدين وتعقيمه هو السلاح الأكثر أهمية ضد فيروس كورونا ، وذلك لأن المرض القاتل يمكن أن يتسلل إلى نظامك من خلال أنفك وعينيك وفمك عبر اليدين إذا كانت ملوثًة.



وفقا لتقرير موقع "thehealthline" قد تلتصق الجراثيم بيديك إذا لمست سطحًا محملا بالفيروسات، شطف الصابون والماء هو الأفضل للحفاظ على نظافتها، ومع ذلك ، عندما لا تتمكن من الوصول إليها ، فإن المطهر اليدوي هو الخيار فيتم استخدام المطهرات والمطهرات كمرادفات.

معقم اليدين مقابل المطهرات الكيمائية

تنظيف يديك أو السطح يزيل الأوساخ والشوائب دون قتل الجراثيم أو مسببات الأمراض، ولكن التعقيم ، من ناحية أخرى ، يقلل من الحمل الممرض للأجسام أو الأسطح عن طريق قتل أو إزالة الجراثيم إلى حد معين.

أما المطهرات فهي عوامل كيميائية أقوى تقتل المزيد من الجراثيم، والمطهرات هي منتجات قادرة على قتل 99.9 % من الجراثيم، التي تكمن على الأسطح أو الأشياء الصلبة غير المسامية، ويمكن أن تعمل منتجات مثل المبيض كمطهرات ومطهرات عندما يكون التركيز مختلفًا.

الوقت المناسب للتنظيف والتعقيم والتطهير

مع وباء COVID-19 ، أصبحنا نقلق بشأن التدابير الوقائية مثل الابتعاد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة وتنظيف أيدينا، وعندما يتعلق الأمر بالنظافة ، فهي عوامل حاسمة وراء حماية COVID-19، نرشدك هنا في الأوقات المناسبة للتنظيف والتعقيم والتطهير.

متى يتم اللجوء إلى تعقيم اليدين والمطهرات

لا تحتاج إلى تعقيم يديك إلا عندما لا تتمكن من الوصول إلى الصابون والماء، هذا لأن "تريكلوسان" ، مركب مضاد حيوي المستخدم في المطهرات ، يمكن أن يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية وقد يقتل حتى الأصحاء.



و يوصي الأطباء بالمنتجات اليدوية الكحولية لقتل الجراثيم، فقط افرك يديك لمدة 20-30 ثانية تقريبًا أو حتى تجف يديك، وقد يستغرق المطهر 60 ثانية أيضًا لقتل الجراثيم.



من الأفضل استخدام المطهرات لتنظيف الأسطح التي من المرجح أن تكون ملوثة من خلال سوائل الجسم والدم وما شابه، وفي المنزل ، تحتاج إلى تطهير المراحيض والأحواض الخاصة بك، حيث أنهم بحاجة إلى عوامل قوية يمكنها قتل الجراثيم.

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