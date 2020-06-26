شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن انتشار عدوى كورونا من المصابين بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر فحص أعراض فيروس كورونا والحجر الذاتي جيدًا في منع المرضى من نشر عدوى الفيروس التاجي ولكن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ينشرون الفيروس أيضًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية، قالت مونيكا غاندي ، طبيبة الأمراض المعدية والباحثة في جامعة كاليفورنيا معلومات هامة عن انتشار فيروس كورونا وخطورتها في زيادة معدل الاصابه

ماذا يعني أن يكون الشخص مصاب بدون أعراض؟

يمكن أن ينتج فيروس كوفيد 19 مجموعة من المظاهر السريرية، بعض الأشخاص المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، عندما يمرض شخص بالفيروس التاجي كورونا ، يستغرق الأمر في المتوسط ​​خمسة أيام وما يصل إلى أسبوعين لتطوير الأعراض التي يمكن أن تتراوح من خفيفة جدًا إلى خطيرة للغاية. يسمى الوقت بين العدوى الأولية والأعراض الأولى بالمرحلة ما قبل الأعراض، ولا يهم ما إذا كانت حالة بدون أعراض حقيقية أو مجرد أعراض. مخاطر الصحة العامة هي نفسها.

كم عدد المصابين بكورونا وبدون أعراض؟

تتراوح تقديرات نسبة الحالات التي لا تظهر عليها أعراض حقيقية أولئك المصابين ولا تظهر عليهم أعراض أبدًا من 18 % إلى أكثر من 80 % لا تزال أسباب النطاق الضخم في التقديرات غير واضحة وإن الطريقة الأكثر دقة لتحديد معدل الحالات غير العرضية هي اختبار الأشخاص بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا وهي طريقة تسمى اختبار الكتلة الشامل

كيف يمكن للأشخاص عديمي الأعراض نشر الفيروس التاجي؟

بالمقارنة مع معظم الالتهابات الفيروسية الأخرى ، ينتج فيروس كورونا مستوى عالٍ بشكل غير عادي من الجسيمات الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي على وجه التحديد الأنف والفم عندما تهرب تلك الجسيمات الفيروسية إلى البيئة ، يُدعى ذلك سفك الفيروس.

وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المسببة للتخلص من الفيروس بمعدل مرتفع للغاية ، على غرار الإنفلونزا الموسمية لكن المصابين بالأنفلونزا لا يتخلصون من الفيروس عادةً حتى تظهر عليهم الأعراض.

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وعندما يسعل الناس أو يتحدثون ، يرشون قطرات من اللعاب والمخاط في الهواء، ونظرًا لأن فيروس كورونا يلقي بشكل كبير في الأنف والفم ، فمن المحتمل أن تكون هذه القطرات هي الطريقة التي ينشر بها الأشخاص دون أعراض الفيروس.

كم يحدث انتشار لفيروس كورونا بدون أعراض؟

لا يعرف خبراء الصحة العامة بالضبط مقدار الانتشار الناجم عن المرضى الذين لا يعانون من الأعراض أو بدون الأعراض ولكن هناك بعض التلميحات الواضحة إلى أنها المحرك الرئيسي لهذا الوباء.

وجدت دراسة تبحث في تفشي المرض في نينغبو ، الصين ، أن الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض ينشرون الفيروس بسهولة مثل أولئك الذين يعانون من الأعراض.

إذا كان نصف جميع المصابين ليس لديهم أعراض في أي وقت ، ويمكن لهؤلاء الأشخاص أن ينقلوا كورونا بسهولة مثل المرضى الذين يعانون من أعراض ، فمن الآمن افتراض أن نسبة كبيرة من الانتشار تأتي من أشخاص بدون أعراض.

ماذا يمكننا أن نفعل للحد من انتشار كورونا من المصابين بدون أعراض ؟

في أي وقت يمكن أن ينتشر فيه الفيروس من قبل أشخاص بدون أعراض ، يجب اللجوء إلى التدابير الوقائية.

واهمها الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامه وهى أفضل وسيلة للحد من انتقال العدوى.