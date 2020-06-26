شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الحالات يصبح تناول المكملات الغذائية ضرورة.. منها كبر السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول المكملات الغذائية قد يصبح ضررورة في بعض الحالات، مثل الأشخاص الذين يعانون من نقص في بعض الفيتامينات، ومنهم كبار السن والنساء الحوامل وأثناء الرضاعة الطبيعية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض أو حالات معينة تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، مما قد يؤدي إلى نقص التغذية، وفقاً لما ذكره موقع "CNN" الأمريكي.

أشخاص يجب أن يتناولوا المكملات الغذائية

1- النباتيون: النباتيون من أي عمر معرضون لخطر نقص فيتامين ب 12 لأن فيتامين ب 12 لا ينتج عن النباتات والخضراوات إذا كنت نباتيًا، فيجب عليك تناول مصدر فيتامين ب 12 موثوق به، مثل الأطعمة أو المكملات الغذائية المدعمة،متوسط ​​الكمية اليومية الموصى بها للبالغين هو 2.4 ميكروجرام في اليوم.

2- النساء الحوامل: من المهم أثناء الحمل الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك، مما يساعد على منع العيوب الخلقية، وكذلك الحديد والكالسيوم وفيتامين د والكولين وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب وفيتامين ج.

3- النساء بعد سن اليأس: إذا كنت في فترة ما بعد انقطاع الطمث أو معرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام وتجنب منتجات الألبان وغيرها من مصادر الكالسيوم الغذائية مثل اللوز أو السلمون المعلب مع العظام ، ففكر في مكمل الكالسيوم وفيتامين د ، للمساعدة في الحفاظ على قوة العظام وتقليل فقدان العظام.

4-قد يستفيد كبار السن أيضًا من مكملات فيتامين د لأن بشرتهم لا تصنع فيتامين د عند تعرضهم لأشعة الشمس بكفاءة كما كانت عندما كانوا صغارًا، وكليتهم أقل قدرة على تحويل فيتامين د إلى شكله النشط.

5- النساء من سن 51 إلى 70 سنة يجب أن يتناولن جرعة تشمل 1200 ملليجرام من الكالسيوم و 600 وحدة دولية من فيتامين د؛ بالنسبة لأولئك الذين يبلغون من العمر 71 عامًا وأكثر ، 1200 ملليجرام من الكالسيوم و 800 وحدة دولية من فيتامين د ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة.

6-الرضاعة الطبيعية: توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتزويد الرضع الذين يرضعون من الثدي بتناول 400 وحدة دولية يوميًا من فيتامين د بدءًا من الأيام القليلة الأولى من الحياة ، لتجنب الإصابة بفيتامين د نقص.

7-الأشخاص فوق سن الخمسين: كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين B12 مع تقدمهم في العمر تناول فيتامين B12 ، إما من تناول الأطعمة المدعمة بالفيتامين ، مثل الحبوب المدعمة ، أو عن طريق تناول مكمل B12.

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قد يحتاج الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى كميات أكبر من الكالسيوم وفيتامين D وفيتامين B6

7- مرضى العيون والقلب والجهاز الهضمي:

في استشارة علمية عام 2017 ، لاحظت جمعية القلب الأمريكية نقص البحث العلمي لدعم استخدام مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3 لمنع تطور أمراض القلب لدى عامة السكان.

العلاج بمكملات أوميجا 3 أمرًا معقولًا لأولئك الذين يعانون من "أمراض القلب التاجية السائدة

وفي حين أن مكملات زيت السمك أوميجا 3 لا تمنع حدوث نوبة قلبية ثانية ، فإن تناول جرام واحد في اليوم يمكن أن يقلل من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية والموت القلبي المفاجئ بنحو 10 %.

وإذا كنت تتجنب الأسماك تمامًا، فهدف إلى زيادة استهلاكك من أوميجا 3s النباتي مثل الشيا وبذور الكتان والجوز.

-صحة العين: قد يؤدي الجمع بين الفيتامينات C و E والزنك والنحاس واللوتين وزياكسانثين إلى إبطاء المزيد من فقدان الرؤية لدى الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، على الرغم من أن هذا المكمل يجب أن يؤخذ فقط بناء على نصيحة الطبيب.

-مشاكل الجهاز الهضمي: أولئك الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو أمراض الأمعاء الالتهابية ، أو أولئك الذين خضعوا لجراحة السمنة قد يعانون من مشاكل في سوء امتصاص المغذيات ويجب أن يلتقوا بأخصائي تغذية لتسجيل توصيات الفيتامينات الخاصة باحتياجاتهم.