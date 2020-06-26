شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التليف الرئوى أنواعه وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التليف الرئوي هو النتيجة النهائية للعديد من الحالات المرضية المختلفة التي تتسبب في تراكم الأنسجة المتندبة في رئتيك وتجعل التنفس أكثر صعوبة، وتعتبر جميع أنواع التليف الرئوي نادرة، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على التليف الرئوي وأعراضه وأسبابه، بحسب موقع مؤسسة سرطان الرئة الأمريكية.



التليف الرئوي

س: ما هو التليف الرئوي؟

هو شكل من أشكال مرض الرئة الخلالي الذي يسبب ندبات في الرئتين وهناك أكثر من 200 نوع مختلف منه وفي معظم الحالات، لا يوجد سبب معروف للإصابة به.

س: ما أنواع التليف الرئوي الأكثر شيوعاً ؟

-التليف الرئوي مجهول السبب (IPF) هو النوع الأكثر شيوعًا وهذا النوع ليس له سبب معروف ويبدأ معظم مرضى هذا النوع في ملاحظة الأعراض عندما تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا.

وتنتج بعض حالات التليف الرئوى عن أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، تصلب الجلد أو متلازمة سجوجرن بعض الالتهابات الفيروسية ومرض الجزر المعدي المريئي هي أيضًا عوامل خطر للتليف الرئوى.

التليف الرئوي العائلى والوراثي وهو نادر جدا يحدث عندما يكون لدى عضوين أو أكثر من نفس العائلة تليف رئوي مجهول السبب أو أي شكل آخر من أشكال الالتهاب الرئوي الخلالي مجهول السبب هناك جينات تم ربطها به ولكن لا يزال الكثير غير معروف في هذا المجال.

التليف الرئوي بسبب التعرض للمواد الخطرة مثل: تنفس روث الطيور أو الحيوانات.

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التليف الرئوي

س: ما أعراض التليف الرئوي؟

أعراض التليف الرئوي يمكن أن تكون مشابهة لأعراض أمراض الرئة الأخرى تظهر على معظم الأشخاص المصابين بالشلل الرئوي أعراض عندما تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا.

-ضيق في التنفس ، خاصة أثناء التمرين

-السعال الجاف

-تنفس سريع

-التعب

-ألم المفاصل والعضلات

-ارتخاء أطراف الأصابع أو أصابع القدم