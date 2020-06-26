شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الطمث يجعل النساء أكثر عرضة للزهايمر من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد أجرته كلية طب ويل كورنيل في جامعة كورنيل بنيويورك أن انقطاع الطمث يمكن أن يجعل النساء أكثر عرضة لمرض الزهايمر من الرجال، ووجد الباحثون أن لدى النساء في منتصف العمر علامات مبكرة على الإصابة بالخرف أكثر من الرجال أثناء مسح الدماغ - ربما لأن انقطاع الطمث يقلل من مستوى هرمون الاستروجين.

ووفقا لجريدة دايلي ميل البريطانية فقد قارن الباحثون النساء والرجال في أربعة مجالات رئيسية لصحة الدماغ لتقييم خطر تعرضهم للمؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر - وسجلت النساء نتائج أسوأ في جميعهم.

واعتقد العلماء أن المزيد من النساء مصابات بمرض الزهايمر لأنهن يعشن لفترة أطول.وتضمنت الدراسة 85 امرأة و 36 رجلاً بمتوسط ​​عمر 52 عاماً ولا يوجد لديهم ضعف إدراكي وحصلوا على درجات مماثلة في اختبارات الذاكرة والتدابير الصحية، بالإضافة إلى تاريخ عائلي لمرض الزهايمر.

لقد تم إعطاؤهم نوعين مختلفين من المسح - بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي - لمعرفة ما إذا كان دماغهم يحتوي على أي لويحات بيتا أميلويد ، وهي البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر.

وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة، ليزا موسكوني ، إن البحث - المنشور في مجلة علم الأعصاب - يمكن أن يساعد في تفسير سبب أن ثلثي المصابين بمرض الزهايمر هم من النساء.

وأضافت: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن النساء في منتصف العمر قد يكونن أكثر عرضة للإصابة بالمرض ، ربما بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء وبعد انقطاع الطمث.

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وتابعت قائلة "في حين أن جميع الهرمونات الجنسية متورطة على الأرجح في مرض الزهايمر، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الانخفاض في هرمون الاستروجين متورط في تشوهات العلامات الحيوية لمرض الزهايمر لدى النساء.

وأضافت "يظهر نمط فقدان المادة الرمادية على وجه الخصوص تداخلًا تشريحيًا مع شبكة الأستروجين في الدماغ".

وقالت الدكتورة سارة إيماريسيو ، رئيسة قسم الأبحاث في مركز أبحاث مرض الزهايمر في المملكة المتحدة، إن هناك حاجة لدراسات أكبر لاختبار النظرية بشكل أكبر.

وقالت: "بينما كانت النساء في الدراسة أكثر عرضة لإظهار تغيرات الدماغ المرتبطة عادة بمرض الزهايمر، فإننا لا نعرف ما إذا كانت ستستمر في تطوير أعراض الخرف.

على الرغم من أن الباحثين وجدوا أن انقطاع الطمث كان أقوى مؤشر على هذه التغييرات، إلا أنهم لا يستطيعون معرفة ما إذا كان ذلك بسبب التغيرات الهرمونية وحدها، لأنهم لم يقيسوا ذلك مباشرة.

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لمنع الخرف، فإن أدمغتنا لا تعمل بمعزل عن بقية أجسامنا.