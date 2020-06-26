شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل العين الشائعة فى الصيف ونصائح العناية بالعيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحرارة الشديدة خلال الصيف والرطوبة التى تحملها الرياح الموسمية يمكن أن تفسد بشرتك ، ولكن هل تعلم أنه يمكن أن يكون له تأثير ضار على عينيك أيضًا.

يجب أن تضع في اعتبارك أن موجات الحرارة يمكن أن تسبب إزعاجًا لعينيك، ففي كل مرة تخرج فيها تحت أشعة الشمس أو المطر، بدون أي نوع من حماية العين، تصبح أكثر عرضة للإصابة بعدوى العين، فعلى سبيل المثال ، يمكن للكثير من الأشعة فوق البنفسجية أن تسرع من تكوين إعتام عدسة العين في الصيف.

ووفقا لتقرير موقع " healthline " يمكن أن يفاقم الحر من مشكلة جفاف العين، وبالمثل ، يمكن أن يتسبب المطر والرطوبة خلال أشهر الرياح الموسمية في التهابات العين مثل التهاب الملتحمة ، حتى أطباء العيون يدعون أن عدد مرضى العيون يزداد بشكل كبير مع بداية فصل الصيف وموسم الرياح الموسمية.

وفيما يلى نعرض أبرز مشاكل العين المختلفة والالتهابات التي يجب أن تكون حذرا بشأنها خلال الصيف والرياح الموسمية:

التهاب الملتحمة واحدة من أكثر مشاكل العين شيوعًا التى تنتشر سريعا إذا كان الشخص على اتصال بشخص مصاب بالتهاب الملتحمة، وتحدث الحالة بسبب فيروس أو بكتيريا أو الكلاميديا​​، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا بسبب انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل للعيون، وحلول تنظيف العدسات اللاصقة ، والمبيض في حمامات السباحة. Advertisements

ينتشر التهاب الملتحمة بشكل عام عن طريق اللمس (مباشر أو غير مباشر) لذلك ، تأكد من عدم مشاركة المناشف ، والمناديل، وأغطية الوسائد ، وما إلى ذلك ، مع المريض.







إجهاد العين الرقميالصيف للأطفال يعني العطلات الصيفية والمخيمات الصيفية والوصول غير المحدود إلى الأجهزة الرقمية، ومع ذلك ، فإن الإغلاق على مستوى البلاد بسبب تفشي COVID-19 ترك للأطفال خيارات محدودة للغاية، وأصبحت محادثات الفيديو مع الأصدقاء والألعاب ومشاهدة البرامج التلفزيونية معيارًا جديدًا للأطفال ، إلا أن الاستخدام المطول للأجهزة الرقمية زاد أيضًا من وقت الشاشة مما أدى إلى ظهور مشكلة إجهاد العين الرقمي، وتسبب الحالة الجفاف وتهيج واحمرار العين.



نصائح للعناية بالعين خلال تغيير الموسم نصائح للعناية بالعين خلال تغيير الموسم على الرغم من أن تلف عينيك يمكن أن يحدث في أي وقت من السنة وليس فقط في الصيف أو الرياح الموسمية ، فمن المستحسن أن تتبع النصائح التالية :

جفاف العيونمع قدوم فصل الصيف يقضي معظمنا وقته في بيئة مكيفة سواء في المنزل أو المكتب أو السيارة، ودرجات الحرارة المتغيرة هي السبب الرئيسي لمتلازمة جفاف العين، نتيجة لذلك ، قد يشعر الأفراد بتهيج أو ألم أو احمرار أو عيون دامعة، وبشكل أساسي في غرفة مكيفة الهواء ، هناك فقدان للرطوبة ، لذلك يصبح الهواء جافًا للغاية ، مما يتسبب في التبخر من الطبقة المائية المسيلة للدموع ، مما يتسبب في جفاف العين التبخيري.

قم بارتداء نظارات شمسية تحمل اسم "100٪ حماية من الأشعة فوق البنفسجية" فقط أثناء الخروج.

بعد القدوم إلى الداخل أثناء الرياح الموسمية ، لا تنس أن تغسل عينيك بالماء البارد.

احتفظ بالعدسات اللاصقة في حاويات مغلقة ولا تنس تنظيف العلب من وقت لآخر.

خلال فصل الصيف ، إذا شعرت بالتعب أو الجفاف المفرط ، استخدم قناع العين البارد لبعض الراحة.

لا تنظر مباشرة إلى الشمس.