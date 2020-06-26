شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يُعرف توقف التنفس أثناء النوم بأنه القاتل الصامت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم ليس ضروريًا للبقاء على قيد الحياة فحسب، بل يخدم الوظائف الفسيولوجية الأساسية المطلوبة لأداء الجسم بشكل مناسب، حيث يقضي الفرد العادي قرابة ثلث حياته نائماً.وتشير الدراسات إلى أن 1 من كل 5 أفراد يعاني من اضطرابات متعلقة بالنوم، إلا أن مشكلات النوم غالبًا ما يتم تجاهلها وقلة تشخيصها وعدم معالجتها بشكل كاف.

في حين أن انقطاع النفس النومي المركزي يحدث عادة بالاقتران مع قصور القلب، فإن عوامل الخطر الشائعة لانقطاع النفس الانسدادي النومي تشمل، السمنة والتشريح غير الطبيعي لمجرى الهواء العلوي مما يؤدي إلى ازدحام مجرى الهواء.



ما هو توقف التنفس؟ ما هو توقف التنفس؟ وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" توقف التنفس هو اضطراب يحدث فيه انقطاع متكرر في التنفس أثناء النوم، و قد يكون هذا في شكل قيود كبيرة على تدفق الهواء أثناء التنفس، بينما يكون الشخص نائمًا أو يتوقف تمامًا عن التنفس أثناء النوم، وتعرف باسم "اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم".

قد يعاني الفرد العادي أيضًا ما يصل إلى 5 انقطاعات في التنفس في ساعة أثناء النوم ، ولكن عندما يكون أكثر تواترًا ، خاصة عندما يكون أكثر من 15 عامًا ، فإنه يحرم الدماغ وبقية الجسم من الأكسجين.

وبسبب الطبيعة غير المحددة للأعراض ، عادة ما يبقى المرضى غير مشخصين حتى يعانون من عواقب طويلة الأمد لهذا الاضطراب، ووفقًا لدراسة ظهرت في "المجلة الأمريكية للرعاية الحرجة وصحة الجهاز التنفسي" ، لا يرتبط توقف التنفس أثناء النوم غير المعالج بزيادة خطر الإصابة باضطرابات القلب والدماغ فحسب ، بل يرتبط أيضًا بزيادة معدل الوفيات ، وبالتالي كسب اسم "القاتل الصامت" هذا الاضطراب. أعراض توقف التنفس تشمل الأعراض الشائعة: أعراض توقف التنفس تشمل الأعراض الشائعة:

الشخير بصوت عال

النعاس المفرط أثناء النهار

النوم غير المريح

صعوبة النوم

الصداع فى الصباح

جفاف الفم في الصباح

الاختناق أثناء النوم

توقف التنفس التي يلاحظها شريكك أثناء النوم مضاعفات توقف التنفس أثناء النوم غير المعالجضعف التركيز والذاكرة مما يؤدي إلى ضعف أداء العمل وإرهاق سهل مضاعفات توقف التنفس أثناء النوم غير المعالجضعف التركيز والذاكرة مما يؤدي إلى ضعف أداء العمل وإرهاق سهل

زيادة خطر حوادث المركبات وأماكن العمل

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التهيج وتقلبات المزاج

الضعف الجنسي والاكتئاب

ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية والنوبات القلبية واضطرابات ضربات القلب

سكتة دماغية

زيادة خطر الإصابة بمرض السكر واضطراب الكبد

كيفية تشخيص توقف التنفس أثناء النوم؟دراسة النوم المعيار الذهبي لتشخيص توقف التنفس أثناء النوم، من الناحية المثالية يتم إجراؤها تحت الإشراف في المستشفى ، حيث تقوم بتقييم تدفق الهواء للمريض ، والشخير ، ونشاط الدماغ ، وأنماط التنفس ، ومستويات الأكسجين وحركات الجسم والساق بينما يبقى المريض نائمًا.

في حالات معينة ، يمكن أيضًا إجراؤه في المنزل بدون إشراف ولكن له قيود على تقييم معلمات أقل ويمكن استخدامه فقط لفحص المرضى المعرضين للخطر. التدابير لمحاولة منع توقف التنفس أثناء النوم العلاج الطبي لاحتقان الأنف - مزيلات الاحتقان التدابير لمحاولة منع توقف التنفس أثناء النوم العلاج الطبي لاحتقان الأنف - مزيلات الاحتقان

التوقف عن الكحول والتدخين

العلاج الموضعي

يعتبر أن انقطاع النفس أثناء النوم أكثر شيوعًا في وضع الاستلقاء لذا يمكن استخدام وسائد خاصة أو غيرها من أجهزة تحديد المواقع لمساعدتهم على تجنب نوم ضعيف

استخدام أجهزة عن طريق الفم مصممة للحفاظ على مجرى الهواء العلوي أثناء النوم

العلاج الجراحي

يتم تحديد الترشيح الجراحي للمريض بعد إجراء تقييم شامل في حالات مختارة

الجراحة الأكثر شيوعًا هي جراحة رأب البلعوم

أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابية