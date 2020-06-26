شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان السمع عند الرضع.. كل ما تحتاج إلى معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان السمع هو عيب خلقي واسع النطاق يصادف عند الرضع والأطفال الصغار، ويمكّن لهذا العيب عند الطفل أن يمنع تطوير مهارات الكلام.

يحدث فقدان السمع عند الأطفال عندما لا تعمل الأذن كما تفعل في الحالات النموذجية، و قد تختلف الحالة من حالة إلى أخرى ، وقد تكون من فقدان السمع خفيف أو عميق في الحالات الشديدة.



السبب وراء فقدان السمعوفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" من الأسهل معرفة ما إذا كان هناك أي تشوهات خارجية في الطفل لفهم السبب وراء الحالة، ومع ذلك فأن أى مشاكل لا يمكن رؤيتها من العين المجردة ، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا. السبب وراء فقدان السمعوفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" من الأسهل معرفة ما إذا كان هناك أي تشوهات خارجية في الطفل لفهم السبب وراء الحالة، ومع ذلك فأن أى مشاكل لا يمكن رؤيتها من العين المجردة ، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا.

يمكن أن تحدث مضاعفات للأذن بسبب فقدان الخلايا في الأذن الداخلية ، مما يعيق التشخيص المبكر، ويصعب تشخيص فقدان السمع عند الرضع في مثل هذه الحالات، خاصة وأنه يستغرق أوقاتًا لعدم قدرتهم على التحدث بأي شيء بعد الولادة .



التشخيص المبكر لفقدان السمععندما يتعلق الأمر برعاية الرضع ، فمن الضروري وجود تشخيص مبكر للأطفال الذين يولدون ويعانون من فقدان السمع لإعادة التأهيل والإدارة المناسبة، أولا يجب أن يكون هناك فحص السمع عند الولادة ، والذي يمكن أن يعطي نظرة ثاقبة على معدل السمع عند الأطفال حديثي الولادة. التشخيص المبكر لفقدان السمععندما يتعلق الأمر برعاية الرضع ، فمن الضروري وجود تشخيص مبكر للأطفال الذين يولدون ويعانون من فقدان السمع لإعادة التأهيل والإدارة المناسبة، أولا يجب أن يكون هناك فحص السمع عند الولادة ، والذي يمكن أن يعطي نظرة ثاقبة على معدل السمع عند الأطفال حديثي الولادة.

بعض نقاط التأخير الشائعة تشمل:

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نقص المعرفة حول تطور الكلام لدى الأطفال.

عدم اليقظة لدى الأمهات عندما لا يستجيب الأطفال للضوضاء والصوت في 2-3 أشهر بعد ولادتهم.

عدم معرفة ما إذا كان الطفل يلف عينه إلى الأصوات بعمر 4 أشهر.

لا توجد حركة في رأس الطفل في 5-6 أشهر من الولادة في حالة وجود أي صوت أو ضوضاء غير عادية.

التنبيه الأكثر أهمية هو عندما لا يلتفت الطفل إلى الأوامر البسيطة من سن 9-12 شهرًا.

علاج فقدان السمع عند الرضع

علاج فقدان السمع عند الرضع يتم علاج فقدان السمع عند الرضع بشكل رئيسي من خلال تضخيم الأصوات، و يتم ذلك بمساعدة المعينات السمعية الرقمية للمساعدة على فقدان السمع .

و عندما يكون الضرر أكثر من مجرد معالجته بمساعدات السمع ، أو الأطفال الذين يولدون بأكثر من 80-90 ديسيبل من فقدان السمع ، يتم إعطاءهم الأطفال غرسات القوقعة الصناعية.

ولكن قد تواجه عمليات الزرع التي تتم بعد سن الخامسة مشاكل في التطور الواضح للكلام، وقد يطور الأشخاص الذين لديهم غرسات القوقعة الصناعية الكلام بشكل أفضل مقارنة مع أولئك الذين يعانون من السمع، كما ستكون هناك حاجة إلى علاج النطق لمدة عام واحد على الأقل بعد الغرسات أيضًا.