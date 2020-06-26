رغم سلبية الفحوصات.. رئيس البرازيل يرجح إصاباته بكورونا

قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو، إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.

وقال بولسونارو إن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أم لا.

وأصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة.

ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل عقب 4 أشهر من تسجيل أول إصابة، في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.