الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/6/26 03:42 ص بتوقيت أبوظبي
قال رئيس البرازيل جايير بولسونارو، إنه ربما أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق وإنه قد يخضع للفحص مرة أخرى، بعد أن جاءت نتائج فحوص سابقة سلبية قبل أسابيع.
وقال بولسونارو إن نتائج تحاليله جاءت سلبية مرتين لكنه خاض معركة مع المحاكم لمنع نشر نتائج فحوص المستشفى، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إن كان أصيب بالمرض أم لا.
وأصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة.
ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل عقب 4 أشهر من تسجيل أول إصابة، في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم سلبية الفحوصات.. رئيس البرازيل يرجح إصاباته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.