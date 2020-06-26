شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الاناناس عديدة منها غني بفيتامين سي ويقوي العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد الأناناس عديدة فهو من أكثر الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية والفوائد الصحية، حيث يحتوي الأناناس على كميات كبيرة من فيتامين سي والمنجنيز والألياف الغذائية والمواد المضادة للأكسدة، والثيامين، وهو فيتامين ب 1 الذي يشارك في إنتاج الطاقة، ويحتوي كوب واحد من قطع الأناناس على 74 سعرة حرارية فقط، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الاناناس، وفقاً لموقع "لايف ساينس".



فوائد الاناناس

فوائد الاناناس

فوائد الاناناس على الصحة كبيرة وتشمل فوائد الاناناس:

-يحتوي الأناناس على كمية كبيرة من فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يحارب تلف الخلايا وفقًا لمعهد لينوس بولينج في جامعة ولاية أوريجون الأمريكية هذا يجعل فيتامين سي مقاتلًا مفيدًا ضد مشاكل مثل أمراض القلب وآلام المفاصل.

-قد يساعدك الأناناس على البقاء طويل القامة وقويًا يحتوي كوب واحد من قطع الأناناس الخام على 2.6 ملج من المنجنيز، وهو معدن مهم لنمو العظام القوية والأنسجة الضامة، وفقًا لمعهد لينوس بولينج.

اقترحت دراسة أجريت عام 1994 أن المنجنيز، إلى جانب المعادن الأخرى، قد يكون مفيدًا في الوقاية من هشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

تنوع الفيتامينات والمعادن في الأناناس له فوائد صحية أخرى أيضًا على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الأناناس في تقليل خطر التنكس البقعي، وهو مرض يصيب العينين مع تقدم العمر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى كثرة فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي يحتويها.

وفقًا للعديد من الفواكه والخضروات الأخرى، يحتوي الأناناس على الألياف الغذائية، وهي ضرورية للحفاظ على انتظامك والحفاظ على صحة الأمعاء، وفقًا لمايو كلينيك.

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ولكن على عكس العديد من الفواكه والخضروات الأخرى، يحتوي الأناناس على كميات كبيرة من البروملين ، وهو إنزيم يكسر البروتين، والذي قد يساعد في عملية الهضم، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.



فوائد الاناناس

-اقترحت دراسات متعددة أن البروميلين يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في علاج هشاشة العظام.

غالبًا ما يرتبط الالتهاب المفرط بالسرطان ، ووفقًا لمركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان ، فقد ثبت أن البروميلين والإنزيمات المحللة للبروتين الأخرى تزيد من معدلات بقاء الحيوانات ذات الأورام المختلفة.

بسبب مستويات البروملين ، يمكن أن يساعد الأناناس في تقليل التخثر المفرط للدم. هذا يجعل الأناناس وجبة خفيفة جيدة للمعرضين لخطر تجلط الدم.

بالإضافة إلى وجود الكثير من فيتامين سي ، فإن بروملين الأناناس قد يساعد في تقليل المخاط في الحلق والأنف ، وفقًا لمركز جامعة ماريلاند الطبي لذا إذا كان لديك نزلة برد تسعل ، جرب بعض قطع الأناناس.

قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من الحساسية في التفكير في دمج الأناناس في وجباتهم الغذائية بشكل أكثر انتظامًا لتقليل مخاط الجيوب الأنفية على المدى الطويل.