شكرا لقرائتكم خبر عن الأمومة لا تؤثر على درجة الانتباه واليقظة لدى الأمهات.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث العلماء في التصور الراسخ بأن الأمهات الجدد أكثر نسيانًا وأقل يقظة، ووجدوا أن الأمهات لديهن نفس التنبيه والتوجيه والاهتمام مقارنة بالنساء اللواتي ليس لديهن أطفال، وفقا لما توصل له علماء بجامعة بوردو الأمريكية.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية كان هناك اعتقاد خاطئ منذ فترة طويلة بأن الأمهات أكثر نسيانًا وأقل يقظة، وقالت فاليري تاكر ميللر ، حاصلة على درجة الدكتوراه بجامعة بوردو "في معظم الدراسات ، تُعطى اختبارات الانتباه والذاكرة للأمهات في وقت مبكر جدًا بعد الولادة، مضيفة أن هناك عدد قليل من المشاكل في ذلك عندما يكون لدي الأم طفل لأول مرة ، يكون لديها سلسلة من الهرمونات والحرمان من النوم قد تؤثر على عمليات الانتباه والذاكرة في الدماغ.

في دراسة جديدة لاختبار مدى انتشار "دماغ الأم" ، استخدم الباحثين نسخة منقحة من اختبار شبكة الانتباه، تسمى ANT-R ، لمقارنة أوقات رد الفعل بين 60 أم ، جميعهن بعد الولادة بسنة واحدة على الأقل و 70 من غير الأمهات، وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة Current Psychology العلمية أن أداء الأمهات متساوي أو أفضل مقارنة بالنساء اللواتي لم يسبق لهن الحمل أو لديهن أطفال.

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وقالت الباحثه في الدراسة "بالنسبة لهذه الدراسة بالذات ، قمنا بتوظيف أمهات تجاوزن تلك السنة الأولى بعد الولادة لأننا أردنا رؤية الآثار طويلة المدى للأمومة وبشكل عام ، لم يكن لدى الأمهات اهتمام مختلف بشكل ملحوظ عن غير الأمهات ، لذلك لم نجد أدلة تدعم أن الأمومه تؤثر على انتباه الام ولكنها تدعم أن الأمومة مرتبطة باليقظة المحسنة ، بدلاً من أن تتضاءل .