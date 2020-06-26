القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - وكالات الجمعة 2020/6/26 02:13 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/6/26 02:13 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية محلية، الجمعة، وقوع انفجار هائل شرقي العاصمة طهران يُعتقد أنه ناتج عن انفجار داخل أحد القواعد العسكرية.

وتحدث ناشطون إيرانيون عن حدوث الانفجار "الغامض" في منطقة سرخة حصار قرب منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري و معامل للصناعات الدفاعية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام: ظهور ضوء ساطع شرقي العاصمة الإيرانية طهران يُعتقد أنه ناتج عن انفجار المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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