المراكز الأمريكية: الحوامل المصابات بكورونا يواجهن مخاطر أكبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة لمرض كوفيد-19 كورونا الناجم عن فيروس كورونا مقارنة بغير الحوامل، محذرا من أنه يتعين على الولايات التي تشهد زيادة في حالات الإصابة التحرك في هذا الصدد.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصلت إلى أن الحوامل يكونون أكثر عرضة للحاجة لدخول وحدات العناية المركزة أو للاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي مقارنة بغير الحوامل.
لكن المراكز قالت إن المرأة الحامل ليست معرضة أكثر لخطر الوفاة. وأضافت أنها لا تملك بيانات بعد عن كيفية تأثير كوفيد-19 على نتائج الحمل.
وأضافت أن الأكثر عرضة للخطر هم المصابون بأمراض خطيرة بالقلب والأوعية الدموية أو الكلى أو المصابون بالانسداد الرئوي المزمن أو من يعانون البدانة أو فقر الدم المنجلي أو حالة نقص المناعة المصاحبة لزراعة الأعضاء أو داء السكري من النوع الثاني.
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