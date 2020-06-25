مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي خالية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي خالية من حالات "كوفيد-19" نتيجة استراتيجية القطاع الصحي في الإمارة وتفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الاستباقية المختلفة والتي أدت إلى تخفيض عدد الحالات التي تتطلب عناية طبية.

وتواصل المدينة الطبية تقديم الرعاية الصحية وكامل خدماتها التخصصية للمرضى والمراجعين.

وأوضحت الدائرة أنها وبالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وجهت بالقيام بجميع الإجراءات البروتوكولية اللازمة لضمان متابعة تقديم المستشفى للرعاية الصحية لمحتاجيها في الإمارة، بما في ذلك اتباع أعلى معايير السلامة والتطهير والتعقيم في جميع مرافق المنشأة المذكورة.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة إن المنشآت الصحية في أبوظبي تواصل مسيرة العطاء حيث تفتح ذراعيها لتستمر في تقديم خدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة لمحتاجيها من أفراد المجتمع.

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من جانبه، أكد راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية حرص "صحة" على ترسيخ مكانة أبوظبي على خارطة الرعاية الصحية في المنطقة والعالم.

وأوضح أن ذلك من خلال توفيرها رعاية صحية وفقاً لأعلى مستويات الجودة للمتعاملين مع منشآتها، ومواصلتها الارتقاء بالكوادر البشرية والمرافق الصحية التابعة لها وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل العلاجية.

وأشار إلى أن "صحة" تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير رعاية صحية متميزة لأفراد المجتمع وبما يتسق مع استراتيجية وأهداف حكومة أبوظبي الرامية لتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة يتمتع بموجبها جميع سكان أبوظبي بأرقى مستويات الرعاية الصحية.

وأكد أن شركة "صحة" تعد حجر الزاوية في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام وتحظى بسجل حافل في توفير رعاية صحية متقدمة للمجتمع عبر شبكة رعاية تعد الأكثر تكاملاً في الإمارات.