كورونا حول العالم.. مصر تصنع 1.5 مليون جرعة علاج وتفاؤل سعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 486 ألفاً و128 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الخميس، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 9 ملايين و579 ألفاً و914 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 5 ملايين و215 ألفاً و429 مصاباً حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

149 وفاة جديدة في بريطانيا





ذكرت ‭‭‭ ‬‬‬وزارة الصحة البريطانية، الخميس، أنَّ مجمل حالات الوفاة المؤكدة بمرض "كوفيد- 19" الناجم عن فيروس كورونا زاد بواقع 149 حالة إلى 43230.

وإذا ما أضيفت وفيات الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، فإن الإجمالي يتجاوز 54 ألفاً.

1.5 مليون جرعة علاج في مصر شهرياً





قال المدير العام لشركة "إيفا فارما" المصرية للأدوية، الخميس، إنَّ الشركة بدأت هذا الأسبوع تصنيع عقاري "أفيبيرافير" و"ريمديسيفير" لعلاج المصابين بمرض "كوفيد- 19" بطاقة تصل لنحو 1.5 مليون جرعة شهرياً.

وأوضح أمجد طلعت أن "ريمديسيفير" سيباع بأقل من ألفي جنيه (حوالي 124 دولاراً) للجرعة بينما لم يتحدد سعر "أفيبيرافير" بعد.

ولا يوجد حالياً لقاح لمرض "كوفيد- 19" ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها المؤكدة حتى الآن، لكن روسيا وافقت في أواخر مايو/أيار على استخدام المادة الفعالة "فافيبيرافير" في علاج المرضى بالمستشفيات.





وأضاف طلعت في مقابلة مع وكالة "رويترز": "بدأنا تصنيع أقراص (أفيبيرافير) التي تحتوي على المادة الفعالة (فافيبيرافير) خلال وقت سابق من هذا الأسبوع. تلك الأقراص للحالات البسيطة والمتوسطة، وقدرتنا الإنتاجية مليون عبوة شهرياً من هذا الدواء".

وأشار إلى أن السعر "سيكون أقل من الأسعار العالمية ومناسب للمريض المصري".

وتابع: "خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع سيكون الدواء مطروحاً وتحت أمر هيئة الدواء العليا في مصر وهي من سيقرر إذا كان سيوجه للمستشفيات فقط أم سيسمح للصيدليات أيضاً بالحصول عليه".

وكانت "راميدا" للأدوية المصرية أعلنت هذا الأسبوع هي الأخرى أنها بدأت تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعالة "فافيبيرافير".





وحقق "ريمديسيفير" الذي ابتكرته شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو إنسانية.

وأشار طلعت إلى أن إيفا "بدأت في تصنيع عقار ريمديسيفير بطاقة إنتاجية 16 ألف حقنة يومياً ونحو 500 ألف حقنة شهرياً، وتمَّ التبرع بنحو 1200 جرعة لهيئة الدواء وبدأنا من اليوم توصيلها لبعض مستشفيات الحجر الصحي بتوجيه من الهيئة".

وتابع: "هذا الدواء مخصص للحالات المتوسطة والحرجة من مرضى كورونا والذين في حاجة لرعاية مركزة بالمستشفيات وإلى أكسجين".

ولفت إلى أنَّ هناك اتصالات مع بعض الدول في شرق أوروبا وفي أفريقيا لمعرفة احتياجاتها من الدواء "كي نستطيع عمل تخطيط للتصنيع لكن سيكون ذلك بعد الانتهاء من احتياجات السوق المصري أولاً".

وتعمل "إيفا فارما" في 41 دولة بأنحاء العالم وتنتج أكثر من 350 ألف عبوة دواء يومياً.

واختتم طلعت تصريحاته قائلاً إن "التصدير يمثل من 10 إلى 15% من إجمالي دخل إيفا فارما ونقوم بعدد من التوسعات ليصل الدخل من التصدير لأكثر من 50% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة".

الوفيات تتجاوز 10 آلاف في إيران





أظهرت إحصاءات لوزارة الصحة الإيرانية أنَّ عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 10 آلاف.

وتجاوز عدد الوفيات الـ100 يومياً خلال الأسبوع المنصرم وذلك للمرة الأولى منذ شهرين، فيما يعكس زيادة كبيرة في الإصابات الجديدة منذ بدء رفع القيود على الحركة في منتصف أبريل/نيسان.

وسجلت إيران 134 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 10130 حتى الآن.

وبلغ عدد المصابين 215096، تماثل 175103 منهم للشفاء.

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18 إصابة جديدة في لبنان





ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الخميس، إلى 1662 إصابة، بعد تسجيل 18 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، فيما استقر عدد الوفيات عند 33.

ولم تسجل وزارة الصحة أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 33 منذ 21 فيراير/شباط الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 6 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1144.

وكان مجلس الوزراء أعلن في جلسة طارئة في مارس/آذار الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومدد التعبئة العامة حتى 5 يوليو/تموز المقبل ضمناً، على أن يعاد فتح مطار بيروت الدولي في بداية الشهر المقبل.

2437 إصابة جديدة في العراق





أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 2437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 39 ألفاً و139 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 107 حالات وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1437 حالة بعد تسجيل 107 حالات وفاة الخميس، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 18 ألفاً و51 حالة بعد تسجيل 1237 حالة شفاء اليوم أيضا.

5085 حالة شفاء جديدة في السعودية





أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 5085 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 117882 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 170639 حالة مؤكدة، بزيادة 3372 إصابة عن المسجلة الأربعاء.

وأعلنت الوزارة تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 1428 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 51325 حالة، منها 2206 حالات حرجة.

20 مليون دولار من ألمانيا لأونروا





أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (أونروا) الخميس تلقيها تبرعاً مالياً من الحكومة الألمانية بقيمة 20 مليون دولار لدعمها في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة في بيان إن التبرع الألماني سيساعدها على ضمان أن يتمكن لاجئو فلسطين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، والتقليل من المزيد من التدهور في ظروفهم الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية، مع تركيز خاص على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر.

وذكرت الوكالة أن الإعلان عن صرف التبرع تم خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي للتعهدات الذي عقد بعنوان "أونروا قوية في عالم مليء بالتحديات – حشد العمل الجماعي" قبل يومين.

وبحسب البيان فإنه من أجل مساعدة أونروا على منع المزيد من انتشار الفيروس، قدمت الحكومة الألمانية أيضا تبرعاً بقيمة 556 ألف يورو من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك لمساعدة لاجئي فلسطين الموجودين في مرافق الحجر الصحي والأسر الخاضعة للحجر المنزلي في الضفة الغربية.

وكجزء من المشروع ستتسلم الأسر المعرضة للمخاطر 2500 سلة غذائية وحزم صحية لضمان أن لديها السبل الكفيلة بعزل نفسها في المنزل.

وذكر البيان أن الحكومة الألمانية ستتبرع لأونروا هذا العام بمبلغ 31 مليون يورو للمعونة الغذائية الطارئة لقطاع غزة بالإضافة إلى 22 مليون يورو من أجل المساعدة النقدية للاجئي فلسطين في سوريا.

وكانت الحكومة الألمانية المانح الأكبر لأونروا في عام 2019 بتبرعها بأكثر من 152 مليون يورو لعمليات الوكالة لتمكينها من تقديم الخدمات الحيوية على خط المواجهة للاجئين الفلسطينيين.

141 إصابة جديدة في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الخميس، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إلى 5175 العدد الإجمالي للمصابين.

وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 4034 شخصاً خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة لـ 139 إثيوبياً وأجنبيين اثنين.

ولفت البيان إلى أن من بين الإصابات 81 رجلاً و60 إمرأة، تتراوح أعمارهم بين شهرين و87 عاماً.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا بلغ 1544 حالة بعد تسجيل 58 حالة شفاء جديدة فيما سجلت البلاد 81 وفاة، بعد تسجيل 3 وفيات جديد، الخميس.