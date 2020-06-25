كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - جدول المحتوى

متى يسمح للرضيع باستخدام اللهاية؟

فوائد اللهاية

أضرار اللهاية

نصائح لإعطاء اللهاية للرضيع

كيف أستخدم اللهاية؟

كيف أفطم طفلي من اللهاية؟

عادةً ما يقوم بعض الأطفال بمص إبهامهم أو أصابعهم قبل الولادة، لذلك معظم الأطفال لديهم رد فعل مص قوية؛ لأن للمص تأثيراً مهدئاً ومريحاً، بالتالي فإن العديد من أولياء الأمور يصنّفون اللهايات أنها من الضروريات، ولكن من الضروري إدخالها في السن المناسب، والتأكد من أن الطفل سيتخلى عنها في النهاية وذلك بسبب أضرار لهاية الأطفال.

كل ما تريدين معرفته عن لهاية الأطفال يشرحه لك الدكتور أحمد عبدالعال من مستشفى برجيل.

تُعرف اللهاية بالعضاضة، وهي تبدو على شكل حلمة يتم وضعها في فم الطفل لتقوم بتهدئته، وبما أن الحلمة تشبه حلمة ثدي الأم فبإمكانها أن تُشعر الطفل بالأمان لهذا السبب يأخذ الأطفال اللهايات بسرعة.

متى يسمح للرضيع باستخدام اللهاية؟

إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بألا تَعرضي على رضيعك اللهَّاية حتى يبلغ 3 إلى 4 أسابيع من العمر، وتكون عملية الإرضاع قد انتظمت لديكِ بشكل فعّال.

فوائد اللهاية

1 - قد تُهدئ اللهاية الرضيع في حالة هياجه وتشعره بسعادة أكبر.

2 - توفر اللهَّاية مصدر تشتيت مؤقتًا: قد تصبح اللهَّاية مفيدة أثناء وبعد تناول الحقن أو اختبارات الدم أو الكشف الطبي أو أثناء رحلة الطيران لتخفيف ضغط الهواء على الأذن.

3 - قد تساعد اللهَّاية رضيعك على النوم الهادئ.

4 - يمكن أن تقلل اللهَّاية أيضًا من مخاطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ.

أضرار اللهاية

قد يتداخل الاستخدام المبكر للهاية مع الرضاعة الطبيعية:

1 - يختلف المص من الثدي عن المص من اللهَّاية أو الزجاجة، ويتسم بعض الأطفال بالحساسية تجاه تلك الاختلافات. تشير الأبحاث إلى أن الاستخدام المبكر للحلمات الصناعية يرتبط بتقليل الاقتصار على الرضاعة الطبيعية وخفض مدة الرضاعة الطبيعية ما يقلل إنتاج الحليب في ثدي الأم ويؤدي إلى فقدان وزن الطفل.

2 - قد يصبح رضيعك معتمدًا على اللهَّاية: إذا كان رضيعك يستخدم اللهَّاية لينام، فقد يواجه نوبات بكاء متكررة في منتصف الليل عند سقوط اللهَّاية من فمه.

3 - قد يزيد استخدام اللهَّاية من مخاطر الإصابة بعدوى الأذن الوسطى.

4 - قد يؤدي استخدام اللهّايات لمدة ممتدة إلى مشكلات في الأسنان مثل اعوجاج أسنان الطفل أو عدم ظهورها بشكل صحيح.

نصائح لإعطاء اللهاية للرضيع

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1 - لا تستخدمي اللهَّاية كخط الدفاع الأول: في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي تغيير وضع الرضيع الباكي إلى تهدئته أو هزه في وضع الجلوس.

2 -لا تقدمي اللهَّاية إلى رضيعك إلا بعد الرضعات أو بينها.

3 - اختاري اللهاية المكونة من قطعة سليكون واحدة سهلة التنظيف، أما اللهّايات المصنعة من قطعتين فقد تعرض الرضيع لخطر الاختناق إذا انكسرت.

4 - اتركي رضيعك هو الذي يحدد مدى حاجته لها، لا تجبري رضيعك على تناول اللهَّاية إن لم يكن مهتمًا بها.

كيف أستخدم اللهاية؟

1 - إذا سقطت اللهَّاية من فم الرضيع أثناء نومه، فلا تدخليها مرة أخرى.

2 - حافظي على بقائها نظيفة: اغسلي اللهَّايات بالماء والصابون فحسب.

3 - لا تشطفي اللهَّاية بفمك وقاومي نفسك التي تستسهل هذا الفعل. فهذا ينشر مزيدًا من الجراثيم على رضيعك.

4 - إياك وتغطيتها بالسكر.

5 - حافظي على كونها آمنة: وذلك بأن تستبدلي اللهَّايات غالبًا، واستخدمي الحجم الملائم لعمر رضيعك، وانتبهي للأجزاء المفككة أو أي علامات تلف. خذي الحذر أيضًا عند استخدام مشابك اللهَّاية. لا تستخدمي أبدًا حلقة أو شريطة طويلة خشية أن تلتف حول رقبة رضيعك.

كيف أفطم طفلي من اللهاية؟

مع ازدياد عمر رضيعك؛ تزيد مخاطر استخدام اللهَّاية وتبدأ عيوبها تفوق مزاياها، في حين أن معظم الأطفال يتوقفون عن استخدام اللهَّايات من تلقاء أنفسهم بعد سن السنتين. وبناءً على عمر طفلك، فكري في هذه الأساليب لفطامه عن اللهَّاية:

1 - الأطفال الرُضع الأصغر سنًا

قد يكون التقميط، والهز، والغناء، وتشغيل الموسيقى الهادئة وتدليك الرضيع بدائل فعالة لاستخدام اللهَّاية.

2 - الرضع ومن هم في سن الحبو

قد تساعد الأنشطة أو الألعاب أو غيرها من الأشياء الأخرى المحببة، مثل البطاطين ذات حافة الساتان في إلهاء طفلك عن رغبته في اللهّاية.

3 - الأطفال في سن الحبو والأكبر سنًا

فكري في حيلة لإخفاء اللهّاية أو التخلص منها ولتكن في شكل مزاح أو لعبة مع الطفل؛ مع السماح لطفلك بمبادلة لهايته بكتاب أو لعبة خاصة.