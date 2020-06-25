فوائد التين المجفف..للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 يونيو 2020 07:43 مساءً - جدول المحتوى 1-الفوائد العامة للتين 2-فوائد التين لجسم الإنسان 3-أهمية التين في محاربة بعض الأمراض 4-فوائد التين للمرأة الحامل 5-هل يساعد التين في تخفيف الحالة المزاجية للحامل؟ 6-هل يحتوي التين المجفف على معادن وفيتامينات؟ 7-التين المجفف وأهميته للحامل في شهورها الأولى 8-فوائد التين المجفف للبشرة 9-القيمة الغذائية للتين المجفف بالأرقام التين المجفف للحامل له فوائد عديدة، فهو من أنواع الفواكه الموسمية المهمة لصحة الجسم، ولهذا يفضلنها الكثير من الحوامل، وينتظرن موسمها بفارغ الصبر، وتتمتع هذه الفاكهة بطعم سكري لذيذ إلى جانب فوائد عظيمة لا يمكن تخيلها للحامل والجنين معاً، حيث يتميّز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائيّة: كالأملاح المعدنيّة، والألياف، والسكّريات، والفيتامينات مثل فيتامين ج، ومضادّات الأكسدة، وغيرها، لذا فهو يساهم في علاج كثير من مشاكل الجسم، كما يمكن الاستفادة منه في تحضير بعض أنواع الحلويّات معنا خبيرة التغذية الدكتورة «نهى ياسين»؛ لتوضيح أهمية التين المجفف للجسم بعامة وللحامل تحديداً. Advertisements 1-الفوائد العامة للتين علاج اضطرابات الدورة الشهريّة؛ وذلك بتناول مغلي ورق التين مرّة شهريّاً، تقوية الحيوانات المنويّة، وزيادة القوّة الجنسيّة لدى الرجال، بالإضافة لعلاج مشاكل العقم

الوقاية من الإصابة بأمراض القلب؛ لاحتوائه على أوميغا3. وأوميغا6، الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي؛ لاحتوائه على الألياف

منع نموّ الخلايا السرطانيّة في الجسم، منع الإصابة بهشاشة العظام وتقويتها، علاج التهابات الجهاز التنفّسي، والتهابات الكلى، والالتهابات الجلديّة

علاج اضطرابات المعدة، كقرحة المعدة، والأمعاء، تطهير الجروح وزيادة سرعة التئامها 2-فوائد التين لجسم الإنسان يوفر اختيار التين المجفف أو الطازج إما في شكل وجبة خفيفة بمفردها أو جزء من الوجبة؛ العديد من الفوائد الغذائية

فهو ذو قيمة عالية؛ يدعم صحة القلب، كما أن مقدار نصف كوب من التين المجفف أو الطازج يحتوي على أكثر من 7 غرامات من الألياف الغذائية، وهذا يتراوح بين 20 و30 في المائة من الألياف التي يحتاجها الجسم يومياً،

تنظم مستويات السكر في الدم، وتعزّيز نسبة الكولسترول في الدم بشكل صحي

التين مصدر مهم لمعدن الكالسيوم، وعند تناول نصف كوب من التين المجفف فإنّ هذا يعادل 121 ملي غراما من الكالسيوم، أو نحو 12 في المائة من احتياجات الجسم من الكالسيوم في اليوم، ويلعب الكالسيوم دوراً رئيساً في أداء وظيفة العصب.

تناول التين يزيد من عنصر البوتاسيوم في الجسم ، وهو أساس أداء وظيفة العصب وتقلّص العضلات ، ويعمل مثل عنصر الصوديوم في الجسم، ويحتوي مقدار نصف كوب من التين على نحو 500 ملي غرام من البوتاسيوم أو أكثر بقليل من احتياجات الجسم اليومية

المحافظة على كثافة العظم، الحفاظ على مستوى ضغط الدّم، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية جهاز المناعة، التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، يساعد في فقدان الوزن، ضبط مستوى السّكر في الدّم

التخلص من الكولسترول والعناية بالبشرة والتقليل من التجاعيد.

يحتوي على مجموعة غذائية تتميز بمستويات عالية من: البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية وحمض الجلوتاميك وحمض اللينوليك.

كما يحتوي على الألياف الغذائية بنسبة عالية جداً مقارنة مع أي فاكهة أخرى. 3-أهمية التين في محاربة بعض الأمراض يساعد على تخفيف الوزن، فهو غني بالألياف المهمة في عملية إنقاص الوزن، إلا أنه يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية؛ لذا يجب تناول كمية قليلة منه.

يخفض مستوى السكر في الدم، فهو غني بالألياف والبوتاسيوم المهمين لمرضى السكري.

يخفض الكولسترول في الدم، فهو يحتوي على البكتين الذي يسهم في ذلك، كما أنه يحسن حركة الأمعاء.

يمنع الإصابة بأمراض القلب، حيث إن أوراق التين تقلل نسبة الدهون الثلاثية، والتين المجفف غني بالعناصر المهمة مثل؛ الفينولات وأحماض أوميغا-3 الدهنية وأحماض أوميغا-6 الدهنية؛ لذلك يُعدُ مفيداً في الحدّ من مخاطر أمراض القلب التاجية.

يمنع الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب وجود نسبة كبيرة من البوتاسيوم فيه وانخفاض نسبة الصوديوم.

يمنع الإصابة بسرطان الثدي، فالخلل الهرموني الذي يحدث خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على جهاز المناعة، ومضادات الأكسدة الموجودة في التين توفر وسائل الحماية اللازمة.

يحدّ من الإجهاد ألتأكسدي، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في ضبط مستويات فيتامين هـ والأحماض الدهنية.

مهم للكبد، حيث إن أوراق التين تخفض نسبة إنزيمات الكبد التي ترتفع عند وجود خلل في الكبد.

يحسن عمل الجهاز الهضمي، ويعالج مشكلة الإسهال والإمساك.

يخفض درجات الحرارة المرتفعة.

يحسن الخصوبة، ويرفع طاقة الجسم. 4-فوائد التين للمرأة الحامل تزويد الحامل بالعديد من العناصر الغذائيّة المهمّة: كالفيتامينات، والمعادن، وغيرها.

حماية الجنين من الإصابة بمشاكل الحبل ألشوكي، والحفاظ على نموّ مخّه بشكلٍ طبيعي، وتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء؛ لاحتوائه على حمض الفوليك، وفيتامين ب

علاج التهابات اللثّة، والفم، بالإضافة للتقرّحات، وذلك بمضغ عدّة ثمار من التين، أو الغرغرة بمنقوعه أربع مرّات يوميّاً.

تقوية الشعر، وتغذيته، مما يساهم في منع تساقطه، وذلك بفرك فروة الرأس بمغلي أوراق التين الجافّة مرّتين في اليوم.

تسهيل عمليّة الهضم. تنظيم مستوى ضغط الدم؛ لاحتوائه على البوتاسيوم.

الحماية من إصابة الجنين بالتشوّهات الخلقيّة، تنظيم درجة حرارة كلّ من الحامل والجنين، تزويد الحامل بالطاقة اللازمة للقيام بمختلف الأنشطة. 5-هل يساعد التين المجفف في تحسين الحالة المزاجيّة للحامل؟ نعم وتقليل الاكتئاب، أو الشعور بالتعب والإرهاق؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. عن طريق تناول منقوع التين، أو مربّى التين · زيادة إدرار الحليب خلال فترة الرضاعة، ومن الممكن الاستفادة منه يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب ومرض السكري، كما تعمل على تنظيم زيادة وزن الحامل. يحسن من عمليّة الهضم عن طريق منع الإمساك الشّائع عند الحوامل، كما أنّه يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدّم ويقي من ارتفاعه. يحتوي على كمية كافية من الحديد، والتي تمنع الإصابة بفقر الدّم، الكالسيوم: يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل، ويساعد الجنين على تنمية العظام والأسنان والأعصاب ويعزز تكوّن العضلات بطريقة صحيّة وسليمة. يحسن من السّيطرة على العضلات وضغط الدّم، ويساعد في منع ارتفاع ضغط الدّم. يحتوي على نسبة عالية من الزّنك والأوميجا 3 وفيتامين بـ6 ويحتوي أيضاً على إنزيم بروتيني يساعد في عملية الهضم المفيدة لصحّة الحامل والجنين. 6-هل يحتوي التين المجفف على معادن وفيتامينات؟ يحمل التين بداخله العديد من أنواع الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الحامل وجنينها.

وجود نسبة عالية من حمض الفوليك به يساعد على نمو مخ الجنين بشكل أسرع وأفضل.

يساعد على علاج التقرحات والالتهابات التي تظهر في فم المرأة الحامل خلال فترة الحمل.

يحافظ على مستويات ضغط الدم بمعدلاتها الطبيعية بسبب احتوائه على البوتاسيوم.

يحارب حب الشباب والأمراض الجلدية كالصدفية، كما أنه يطرد السموم من البشرة، وبالتالي الحصول على بشرة نقية وصافية 7-التين المجفف وأهميته للحامل خلال الشهور الأولى زيادة مستوى الكالسيوم، تكمن أهمية الكالسيوم في تطوير العظام والأسنان، ويساعد التين المجفف المرأة الحامل في تقوية عظام جسمها أثناء الحمل.

تشمل فوائد فاكهة التين أثناء الحمل استهلاك حمض الفوليك وأوميجا-3، وهذا من شأنه أن يسهم في نمو الدماغ للجنين في الأشهر المتقدمة الأولى من الحمل.

تناول التين أثناء الحمل يساعد في إتباع المرأة الحامل وجبات غذائية مفيدة للجسم والجنين، وعدم التفريط في تناول الأطعمة المختلفة المضرة بالجنين والحامل.

يمنع الجنين من الإصابة بفقر الدم والتعب ويحارب فقر الدم في الجسم أثناء الحمل للمرأة الحامل

يحتوي على نسبة عالية من الحديد، وهذا يساعد في الحفاظ على إمدادات الأكسجين المناسبة للطفل في جسم المرأة الحامل، ويعود بالفائدة عليها وعلى طفلها.

يساعد التين في الحصول على الألياف الغذائية الغنية؛ لتنظيم حركة الأمعاء وزيادة الهضم، وهذا يمنع الإصابة بالإمساك. 8-فوائد التين للبشرة يخفف الالتهابات الجلدية والبهاق والدمامل والبثور.

يسهم في تقشير الجلد، والتخلص من الجلد الميت.

يحافظ على صحة البشرة، ويزيد من رطوبة الجلد.

كما يعالج التشققات الجلدية والتجاعيد. 9-القيمة الغذائية للتين المجفف بالأرقام يحتوي مقدار كل كوب من التين على 371 سعره حرارية. 95،2غرام من الكربوهيدرات. 71،4غرام من السكريات. 14،6غرام من الألياف. 4،9غرام من البروتين. 1،4غرام من الدهون. 24في المائة من القيمة اليومية من الكالسيوم. 38في المائة من المنغنيز. 29في المائة من البوتاسيوم. 29في المائة من فيتامين ك

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