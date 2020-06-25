وزير الخارجية الأمريكي: نملك الأدوات اللازمة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية المزيد

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امتلاك بلاده للأدوات اللازمة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، مشددا على أن واشنطن لن تتخلى عن تمديد حظر السلاح المفروض على طهران.



وقال بومبيو في تصريحات صحفية الخميس: إن حملتنا للضغط على إيران، نهج صائب ونجحت في حرمانها من موارد تمول بها المنظمات الموالية لها".

وأعرب مايك بومبيو، الأربعاء، عن أمله في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح المفروض على إيران، وذلك بعد ساعات من نشره خريطة تظهر المخاطر المرتبة على رفع الحظر.

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وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي عقده:" نأمل أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي داعم لتمديد حظر السلاح على إيران"، المفترض أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

وشدد على أن منع إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش منشآتها يطرح الكثير من الأسئلة.

وكان بومبيو نشر ليل الثلاثاء/ الأربعاء على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تتحدث عن حظر توريد السلاح لإيران مرفقة بخريطة تظهر الأخطار التي ستلحق بدول عديدة، بينها أوروبي في حال إنهاء الحظر.