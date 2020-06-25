اكتشاف 28 فيروسّا غامضا في التبت قد تسبب انقراض البشرية بسهولة

طوكيو – لايف ستايل
أعلن فريق دولي من العلماء عن اكتشاف 28 فيروسا لم تكن معروفة للعلم سابقا، عثروا عليها في عينات مستخرجة من طبقات الجليد بالتبت.
اتجهت بعثة بحثية إلى جبال كونلون الواقعة في التبت، في عام 2015، وحصلوا على العديد من العينات من نهر جوليا الجليدي.
وتمت دراسة العينات، في وقت لاحق، من قبل متخصصين من روسيا والصين وإيطاليا في المختبر. وأظهرت النتائج وجود 28 فيروسا غامضا.
ووفقا للعلماء، فإن ارتفاع درجات الحرارة قد يسبب أمراضًا جديدة وقديمة شائعة في نصف الكرة الجنوبي، مثل الكوليرا أو حمى الضنك أو الملاريا.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الممكن أن لا يكون لدى البشرية مناعة ضد بعض الفيروسات القديمة، التي يمكن أن تسبب انقراض البشر، وفق موقع "وان".
وأشار العلماء إلى أنه في عام 2007، تم العثور على جثة امرأة في ألاسكا، كانت أنسجتها تحتوي على سلالة غير عادية من الإنفلونزا، وكانت أشبه إلى الإنفلونزا الإسبانية، التي أطاحت بملايين البشر.
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