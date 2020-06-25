تعاني بعض النساء من مشكلة الحواجب الخفيفة جرّاء عوامل عديدة. وتسعى جاهدة للحصول على حواجب كثيفة وعريضة، سواء باستخدام الأقلام المخصّصة لهذه الغاية أو اللجوء الى العلاجات التجميلية كزراعة شعر في الحواجب أو غيرها من العلاجات. ولكن، ما رأيك في تكثيف حواجبك بطريقة آمنة وفعّالة بعيدًا عن التكاليف الباهظة؟! إليك أقوى الخلطات الطبيعية لتكثيف الحواجب:

للحصول على حواجب كثيفة وعريضة، تزيد من جمالك وأنوثتك، ما عليك سوى اختيار إحدى هذه الخلطات الطبيعية وتطبيقها:

أقوى الخلطات الطبيعية لتكثيف الحواجب



الفازلين لتكثيف الحواجب

طريقة التطبيق:

ادهني منطقة الحاجب مرتين أو ثلاث مرات يوميًا وستلاحظين الفرق مع مرور الأيام.



قشر الليمون وزيت جوز الهند لتكثيف الحواجب

طريقة التطبيق:

ضعي قشرة الليمون مع نصف كوب من زيت جوز الهند، واتركيه لمدة 15 يومًا على الأقل في مكان بارد وجاف. ادهني من المزيج على الحواجب باستخدام القطن كل ليلة. ثم، اغسليه في صباح اليوم التالي وستلاحظين الفرق مع مرور الأيام.



الحليب لتكثيف الحواجب

طريقة التطبيق:

أحضري وعاء صغيرًا ضعي فيه القليل من الحليب واستخدمي كرات القطن، وافركي بلطف على الحاجبين. اتركيه حتى يجف من ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرّري الطريقة لبضعة أيام وستلاحظين الفرق مع مرور الأيام.

عصير البصل لتكثيف الحواجب

طريقة التطبيق:

اطحني البصل وافركي العصير الذي استخرجته منه. ضعي المزيج على كل حاجب حتى يجف. ثم، اغسلي حاجبيك بالماء بالفاتر والصابون.

كرّري الوصفة مرتين في الأسبوع، للحصول على حواجب كثيفة.





حليب جوز الهند لتكثيف الحواجب

طريقة التطبيق:

طبّقي حليب جوز الهند كل ليلة على حواجبك. واتركيه طوال الليل واغسليه في صباح اليوم التالي.

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زيت جوز الهند لتكثيف الحواجب

طريقة التطبيق:

قومي بتدليك حاجبيك كل ليلة على الحواجب. واتركيه طوال الليل. ثم، اغسيله في صباح اليوم التالي وستلاحظين الفرق.

جل الألوفيرا لتكثيف الحواجب

طريقة التطبيق:

قومي بتدليك كل حاجب لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق بجل الألوفيرا. واتركيه لمدة 30 دقيقة. ثم، اغسلي حاجبيك بالماء.

كرّري هذه الوصفة مرة في الأسبوع.



زيت اللوز لتكثيف الحواجب



طريقة التطبيق:

فقط ضعيه على أطراف أصابعك ثم قومي بتدليكه على حاجبيك كل ليلة. واتركيه لليوم التالي وستلاحظين النتائج.



بذور الحلبة لتكثيف الحواجب



طريقة التطبيق:

اطحني القليل من بذور الحلبة مع زيت جوز الهند أو زيت اللوز للحصول على عجينة. وزّعيها على الحواجب، واتركيها طوال الليل. ثم، اغسلي حاجبيك في صباح اليوم التالي وستلاحظين الفرق.

صفار البيض لتكثيف الحواجب



طريقة التطبيق:

قومي بخفق صفار البيض للحصول على مزيج ليّن. ثم، ضعيه على الحواجب بواسطة القطن. واتركيه لمدة 10 دقائق. ثم، اغسلي حاجبيك بالماء والصابون.

كرّري هذه الوصفة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.



زيت الزيتون لتكثيف الحواجب

طريقة التطبيق:

ما عليك سوى تدليك حاجبيك بزيت الزيتون لمدة ثلاث دقائق، واتركيه طوال الليل. ثم، اغسلي حاجبيك في صباح اليوم التالي.

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