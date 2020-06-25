شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة علمية: أدوية الكوليسترول تبشر بالخير في علاج مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة neuroscience العلمية أن أدوية "الستاتينات" المخفضة للكوليسترول تبشر بالخير لعلاج عدوى فيروس كورونا الحادة، حيث خفضت العقاقير المخفضة للكوليسترول من معدل الوفيات وقللت الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى في المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب COVID-19 الشديد.

ووفقا للتقرير يرتبط استخدام الأدوية الخافضة للكوليسترول التي تسمى الستاتين بانخفاض معدل الوفيات وانخفاض معدل التهوية الميكانيكية في المرضى الذين يدخلون المستشفى المصابين بمرض فيروس كورونا ، كما أظهرت الدراسة الاسترجاعية واسعة النطاق أن خطر الوفاة والنتائج السلبية الأخرى لم تزد عن طريق العلاج المركب المكون من العقاقير المخفضة للكوليسترول وأدوية خفض ضغط الدم.

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يقول مؤلف الدراسة الرئيسي هونغ ليانغ لي من جامعة ووهان: "تدعم هذه النتائج السلامة والفوائد المحتملة للعلاج بالعقاقير المخفضة للكوليسترول في المرضى في المستشفيات المصابين بـفيروس كورونا وتوفر الأساس المنطقي للدراسات المستقبلية لتحديد ما إذا كانت العقاقير المخفضة للكوليسترول توفر الحماية ضد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا .

في الوقت الحالي ، لا يوجد لقاح أو دواء محدد مضاد للفيروسات معتمد لمنع أو علاج عدوى كورونا نظرًا لأن اللقاح أو الأدوية لكوفيد 19 من المحتمل ألا يكون متاحًا لأشهر أو حتى سنوات ، فقد يكون إعادة استخدام العلاجات المعتمدة سريريًا خيارًا أكثر جاذبية قد تخدم الستاتينات مثل هذا الغرض لأن هذه الأدوية تبطئ تطور إصابة الرئة في الحيوانات ، وتحسين استجابات الخلايا المناعية ، وتقليل الالتهاب بشدة ، والتي من المحتمل أن تكون مسؤولة عن مضاعفات فيروس كورونا الشديدة مثل تلف الأعضاء.

وعلى مدى فترة متابعة مدتها 28 يومًا ، ارتبط استخدام الستاتين بانخفاض معدل الوفيات وانخفاض الحاجة الى جهاز التنفس الصناعى، ارتبط استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول بمعدل وفيات 5.5٪ مقارنة بـ 6.8٪ بدون استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 19٪. عندما قام الباحثون بفحص المجموعة المتطابقة لـ 861 مريضًا في مجموعة الستاتين و 3444 مريضًا في مجموعة غير الستاتين ، ارتبط استخدام الستاتين بانخفاض 45٪ في معدل الوفيات ، من 9.4٪ إلى 5.2٪. في الحالات المتطابقة ، ارتبط استخدام الستاتين أيضًا بمستويات أقل من ثلاث مؤشرات حيوية للالتهاب ، وانخفاض حدوث متلازمة الضائقة التنفسية الحادة والقبول في وحدات العناية المركزة.