من المعروف أن الثوم له الكثير من الفوائد الرائعة لصحة جسم الإنسان، فهو يحتوي على الكثير من المركبات المفيدة والتي تقي من الأمراض المختلفة، كما يحمي من التعرض إلى نزلات البرد والتقليل من ضغط الدم المرتفع والحماية من الأمراض القلبية، وتحسين الكوليسترول السيئ والتقليل من أمراض الدماغ مثل ألزهايمر.

وعلى الرغم من فوائد الثوم للصحة فإن تناوله بكثرة قد يؤثر على صحتك بالسلب كما ذكرت خبيرة التغذية الروسية سفيتلانا فوس أن كثرة تناول الثوم يؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي وتفاقم بعض الأمراض المزمنة.

كما أوصى العلماء في مجال التغذية بالاعتدال في تناول كافة أنواع الأطعمة، ولهذا حرصنا أن نستعرض معكم أضرار تناول الثوم بكميات كبيرة.





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أضرار تناول الثوم بكميات كبيرة:

مشكلات الجهاز الهضمي:

إن تناول الثوم بكثرة قد يؤدي إلى الإضطرابات بالجهاز الهضمي، كما أنه قد يتسبب في حدوث الغثيان والإنتفاخات والحرقة التي تصيب المعدة، فضلا على أنه يتسبب في رائحة الفم الكريهة، وخاصة إن كان الثوم نيئ ولهذا يجب الإعتدال في تناول الثوم وإضافته إلى الأطعمة.

التعرض إلى خطر النزيف:

إن الثوم يحتوي على الخصائص المضادة لتخثر الدم ولهذا فإنه يحمي من التعرض إلى السكتات الدماغية والجلطات، ولكن عند الإفراط في تناوله فإن هذا يزيد من تدفق وميوعة الدم مما قد يعرض الإنسان إلى خطر الإصابة بالنزيف، ولهذا ينصح الأطباء بعدم تناول الثوم قبل إجراء العمليات الجراحية.





الإضرار بالحامل:

ذكر موقع web md أن تناول الثوم يكون غير آمن على النساء في فترة الحمل وخاصة مع تناول الأدوية الخاصة بهذه الفترة والتي تتعارض مع الثوم ولهذا يجب التقليل من تناول الثوم خلال فترة الحمل والرضاعة.

مرضى السكر والضغط المنخفض:

على مرضى السكر التقليل من تناول الثوم بكميات كبيرة، حيث أنه يؤدي إلى خفض السكر بمعدل كبير مما قد يؤدي إلى الإصابة بالغيبوبة، فضلا على أن الثوم يساعد على التقليل من معدل ضغط الدم مما يجعل منه خطر على صحة من يعانون من ضغط الدم المنخفض.