الإمارات رائدة عالميا في تطويق آفة المخدرات وحماية المجتمع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد دولة الإمارات رائدة في إطلاق المبادرات والبرامج التوعوية والتأهيلية لتطويق منعكسات المخدرات وحماية المجتمع، من خلال رفع نسبة وعي الشباب بمخاطرها وإيجاد حلول لمشكلة الإدمان وزيادة حملات التوعية بمخاطر المخدرات وتوجيههم لممارسة الأنشطة الرياضية والتطوع بالإضافة إلى ضرورة استيعاب العائدين من الإدمان، وإعادة تأهيلهم.

وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع الذي يحتفى به في 26 يونيو، على دورها المحوري في مجال مكافحة المخدرات من خلال العلاج الذي يقدمه مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي وباقي مستشفيات الوزارة للمدمنين وأهمها توفير خدمات علاج اضطرابات الإدمان وإعادة التأهيل وفقا لأرقى المعايير العالمية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وتسعى الوزارة إلى رفع كفاءة المعالجين النفسيين والاجتماعيين واختصاصيي العلاج المهني وغيرهم ممن لهم دور أساسي في برامج العلاج والتأهيل وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية.

وتتعاون الوزارة مع الشركاء في اللجنة العليا لرصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بدور محوري لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية، لحماية المجتمع من مخاطر وآفات المواد المخدرة التي تسبب أعباء صحية واقتصادية على المجتمع.

ويهدف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على مشكلة المخدرات التي تواجهها معظم دول العالم وما تخلفه من آثار وأضرار على الفرد والمجتمع من ناحية إعاقة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وضرورة تعزيز العمل والتعاون بين الأفراد والمجتمعات والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم.