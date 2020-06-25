روسيا تسجل 7113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا اليوم 7.113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 92 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 613.994 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8.605 حالات وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 375.164 حالة .
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