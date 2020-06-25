الهند تسجل 16922 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 16.922 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 418 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 473.105 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14.894 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 271.697 حالة .

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