لجيكا تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 109 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 حالات وفاة .
وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 61007 إصابة ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9726 .
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