المغرب تسجل 372 إصابة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 11279، بينما لم تسجّل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 216 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 8488 حالة بعد تسجيل 20 حالة شفاء.

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