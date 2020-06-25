النمسا تسجل 16 إصابة بكورونا و5 وفيات

سجلت النمسا 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس حالات وفاة . وأوضحت وزارة الصحة النمساوية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17386 فيما بغل عدد الوفيات 698 حالة وفاة. قد يهمك ايضا: دراسة تكشف أن ثلث الناجين من "كورونا" قد يعانوا من تلف دائم في الرئتين ارتفاع ضخم بعدد الإصابات بفيروس كورونا فى 5 ولايات أمريكية

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