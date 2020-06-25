موريتانيا تسجل 227 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلن مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود ولد علي محمود اليوم، تسجيل 111 حالة شفاء، وحالتي وفاة، و 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مدير الرقابة الوبائية خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة حول الوضعية الوبائية، أن السلطات الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 2607 فحوص من بينها 167 فحصًا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة داخل البلاد حتى الآن إلى 3519 حالة، منها 1074 حالة شفاء، و116 وفاة.

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