كيت ميدلتون تتعهّد بزراعة زهرة "عباد الشمس" تخليدًا لوفاة طفل

تعهّدت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج بزراعة زهرة عباد الشمس تخليداً لذكرى طفل بعد وفاته بمرض نادر، وهى متلازمة كوتس بلس، وذلك فى حديث لها مع شقيقه، ستوى دولف الذى تمكن من جمع أكثر من 18 ألف جنيه إسترلينى، تبرعات إلى المؤسسة التى اهتمت بشقيقه قبل وفاته.

وقدمت كيت ميدلتون، 38 عامًا، وعدًا مؤثرًا لستوي دلف، 13 عامًا، الذى خسر شقيقه المحبب فريزر معركته ضد متلازمة كوتس بلس، وهى حالة نادرة تؤثر على العديد من الأعضاء وتسبب تشوهات فى الدماغ، عن عمر 9 أعوام فقط، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

جاء الوعد خلال مكالمة جماعية بين كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وكاميلا دوقة كورنوال ، 72.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي يقوم فيها الثنائى كيت وكاميلا بعمل خطوة مشتركة، إما افتراضية أو حقيقية على أرض الواقع.

وبإلهام من الكابتن الأسطوري البالغ من العمر 100 عام الكابتن السير توم مور، تعهد ستوي بالقيام بالمشى لمسافة خمسة كيلومترات كل يوم في الشهر الماضي لجمع الأموال لموقع إيست أنجليس هوسبسيس للأطفال في ميلتون، كامبريدجشاير والذى كان يعتنى بشقيقه قبل وفاته، والذي شهد مؤخرا نقص فى التمويل بسبب وباء كورونا وتمكن بالفعل من جمع أكثر من 18 ألف جنيه إسترلينى لدعم المؤسسة.

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وفى سياق آخر تشهد بريطانيا إجراءات جديدة لتخفيف قيود الإغلاق المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومع بداية تطبيق هذه الإجراءات حظى الأمير وليام، وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، بأول جولة خارجية زاروا خلالها المتاجر غيرالأساسية بعد إعادة فتحها بعد إغلاقها عدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس التاجى.

ومع بدء فتح المتاجر غير الأساسية فى أجزاء من المملكة المتحدة، قام دوق ودوقة كامبريدج بزيارة شركتين مستقلتين للاستماع إلى كيفية تأثرهما بالفيروس التاجى، وكيف يعودان إلى طبيعتهما الجديدة من العمل، وزار دوق كامبريدج، متجر سميث ذا بيكرز، الذين كانوا يخدمون كينجز لين لمدة 50 عامًا، بينما زارت دوقة كامبريدج، فاكنهام جاردن سنتر، حيث التقت بأصحاب المركز، قبل التحدث إلى الموظفين.

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