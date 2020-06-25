خبراء أدلة جنائية يبدأون البحث عن رُفات فتاة اختفت في فرنسا

بدأ خبراء أدلة جنائية في فرنسا بعدما اعترف سفاح بقتلها أخيرا، عملية بحث عن رفات فتاة كانت تبلغ من العمر تسع سنوات اختفت قبل 17 عاما، وأغلق خبراء منزلا سابقا للقاتل ميشال فورنيريه الملقب بـ«وحش أردين» في شمال فرنسا على مسافة أكثر من 200 كيلومتر من بلدة واقعة شرق باريس حيث اختفت استيل موزان في طريق عودتها من المدرسة في يناير (كانون الثاني) 2003. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وحكم على فورنيريه بالسجن مدى الحياة في مايو (أيار) 2008 بتهمة قتل سبع فتيات وشابات واتهم باختفاء موزان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما نقضت زوجته السابقة حجة غيابه.

واعتبر المحققون للمرة الأولى فورنيريه مشتبها به في اختفاء الفتاة في العام 2006 بعدما عثروا على صورة لموزان على جهاز الكومبيوتر الخاص به، ورصدت شاحنة بيضاء صغيرة تشبه سيارة يملكها، في المنطقة التي اختفت فيها في بلدة غيرمانت شرق باريس، لكن لم يتم العثور على أي دليل حمض نووي لربطه بالقضية، وأكد فورنيريه لسنوات أنه كان في منزل في جنوب بلجيكا قرب الحدود الفرنسية في اليوم الذي اختفت فيه موزان. ثم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أخبرت زوجة فورنيريه السابقة مونيك أوليفييه المحققين بأن مكالمة هاتفية زعم أنه أجراها من ذلك المنزل في اليوم الذي اختفت فيه الفتاة، أجرتها هي بناء على طلبه.

وفي مارس (آذار)، اعترف فورنيريه بقتل موزان دون الكشف عن مكان الجثة. وتمضي أوليفييه عقوبة بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكان الإفراج المشروط عنها قبل 28 عاما لدورها في بعض عمليات الخطف والقتل.

وكان قد ذهب المحققون إلى منزل فورنيريه السابق في منطقة أردين في شمال شرقي فرنسا. وحضر نحو 50 شرطيا بالإضافة إلى خبراء في الأدلة الجنائية وعالم آثار ومهندسين من الجيش، يستعدون للتنقيب في هذا المنزل الذي لم يتم تفتيشه حتى الآن. والمحققون مهتمون خصوصا بالقبو الذي غطاه المتهم بالإسمنت وأتوا مسلحين بمعدات مزودة برادار لمسح الأرض قبل مباشرة أي عملية حفر.

وأدين فورنيريه بسبع عمليات قتل ارتكبت بين العامين 1987 و2001، وهو أقر باختطاف ضحاياه واغتصابهن وقتلهن وحكم عليه بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج المشروط. كذلك أدين بالاعتداء على ثلاث فتيات تمكن من الفرار.

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