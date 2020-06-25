طرق استخدام ماسك الوجه للإبط

القاهرة – لايف ستايل
تستقبل الكثير من النساء موسم الصيف باستخدام حيلة جديدة لتبييض مكان تحت الإبط! وهذه الحيلة سهلة جداً ولا تتطلب الكثير من الجهد أو المال.
الآن يدعو الكثير استخدام ماسك الوجه لمنطقة الإبط وإن سألتم كيف يمكنكن الاستفادة من ذلك... إنّ ماسكات الوجه تشمل مرطبات ومقشرات تزيل الباكتيريا وتقشر الجلد وتعطي البشرة نعومة ولون موحد!
استخدام د قناع وجهك على الإبطين، يزيل السموم نهائياً كما يمكن أن يكون مزيل عرق طبيعي.
إنّ ماسمات الفحم تزيل السموم بشكل كبير ولا تسبب بالتهابات للبشرة الحساسة حول الإبطين. يمكنك الحصول على ماسك يحتوي على زيوت أو مرطبات أيضًا للحصول على لمسة ناعمة.
كما يمكنك استخدام الماسكات التي توحد لون الشرة وتزيل الاحمرار! دائماً ينصحنا الخبراء باستخدام الماسك على الرقبة، لكن الابط سيتلقى النتيجة ذاتها!
أقنعة الفحم المزودة بحامض الستريك مثلاً رائعة لإزالة الشوائب التي تراكمت بسبب الاستخدام لمضادات التعرق. بينما يساعد قناع الفحم المخلوط مع ACV (خل التفاح) على إعادة توازن الميكروبيوم الموجود تحت الإبطين وبالتالي التحكم في الرائحة بأكثر الطرق الطبيعية الممكنة.
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