شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. منظار الصدر الجراحى يساعد الطبيب على اكتشاف الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظار الصدر أو تنظير المنصف هو عملية جراحية تسمح للأطباء برؤية منتصف تجويف الصدر وإجراء جراحة بسيطة من خلال شقوق صغيرة جدًا، كما يسمح للجراحين أو الأطباء الرئويين بإزالة الغدد الليمفاوية من بين الرئتين واختبارها بحثًا عن السرطان أو العدوى، كما أنه مفيد لفحص السطح الخارجي للأنابيب الكبيرة للمسالك الهوائية أو لتقييم الأورام أو الكتل في الصدر الأوسط.

الاستعداد لمنظار الصدر

وفقاً لموقع "هارفارد" يجب مناقشة طبيبك قبل إجراء المنظار إذا كنت تتناول الأنسولين أو الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية أو فيتامين E أو الأدوية الأخرى التي تؤثر على تخثر الدم.

قد يكون من الضروري إيقاف أو تعديل جرعة هذه الأدوية قبل الاختبار من المحتمل أن تكون قادرًا على العودة إلى المنزل في نفس يوم الجراحة، ولكنك ستحتاج لترتيب شخص آخر ليوصلك إلى المنزل هذا لأنك ستتلقى أدوية يمكن أن تتسبب في الشعور بالنعاس لبضع ساعات بعد العملية.

سيُطلب منك عدم تناول أي شيء لمدة ثماني ساعات على الأقل قبل الجراحة تساعد المعدة الفارغة على منع الغثيان الذي يمكن أن يكون عرضًا جانبيًا لأدوية التخدير.

ماذا يحدث عند إجراء المنظار

يتم إجراء المنظار الجراحي في غرفة العمليات وغالبًا ما يتم هذا الإجراء باستخدام التخدير العام، يتم إجراء التخدير العام بواسطة طبيب التخدير الذي يطلب منك استنشاق مزيج من الغازات من خلال القناع.

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يتم وضع أنبوب في حلقك لمساعدتك على التنفس أحد أسباب احتياجك لهذا الأنبوب هو أن رأسك مائل إلى الوراء أثناء العملية. يحافظ الأنبوب على فتح حلقك بأمان حتى عندما تنحني رقبتك للخلف.

يتم إجراء شق صغير جدًا فوق عظمة الصدر (القص) يُسمح لغاز ثاني أكسيد الكربون بالتدفق إلى صدرك من خلال هذه الفتحة، في حين يتم جعل رئتيك تنكمش قليلاً، مما يمنح أطبائك مساحة للعمل ثم يتم إدخال الأنبوب، الذي يسمى منظار من خلال الفتحة وفي الطرف الآخر من الأنبوب توجد كاميرا صغيرة وخفيفة ، تعرض صورة على شاشة تلفزيون يمكن لطبيبك رؤية ما يقوم به من خلال مشاهدة الشاشة.

يقوم الطبيب بعمل شق أو شقين صغيرين آخرين للسماح للأدوات الإضافية بالوصول إلى صدرك.

عادة ما يتم إجراء هذه الشقوق بجوار عظمة القص ، بين الأضلاع. مجموعة متنوعة من الأدوات مفيدة في تنظير المنصف.

وتشمل هذه الأدوات التي يمكن أن تقطع العقدة الليمفاوية وإزالتها من خلال إحدى شقوق الصدر الصغيرة. يمكن استخدام أدوات أخرى لوقف نزيف الأوعية الدموية باستخدام تيار كهربائي صغير لإغلاقها مغلقة.

كم من الوقت قبل أن تعرف نتيجة الاختبار؟

يمكن لطبيبك أن يخبرك بكيفية سير الجراحة بمجرد الانتهاء إذا تم أخذ عينات الخزعة ، فغالبًا ما تتطلب فحصها عدة أيام.