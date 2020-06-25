شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إيطالية توفر 100 مليون زجاجة لتحالف عالمى يدعم 9 لقاحات لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت مجموعة الصحة العالمية CEPI ، التي تدعم تسعة لقاحات محتملة لـفيروس كورونا ، على شراء 100 مليون قارورة من شركة صناعة زجاج إيطالية كجزء من الجهود المبذولة لتأمين إمدادات اللقاحات للسيطرة على جائحة الفيروس التاجي، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"

وقال الائتلاف من أجل الاستعداد للوباء والابتكار (CEPI) إن القوارير ستكون كافية لاحتواء ما يصل إلى ملياري جرعة ، إذا أثبتت فعالية واحدة أو أكثر من اللقاحات المحتملة قيد التطوير.

وأضافوا في بيان "أن هذا العرض هو جزء من جهود CEPI لتسريع الخط الزمني لتطوير اللقاح بسرعة من خلال إحراز تقدم في التصنيع بالتوازي مع التطور السريري للقاحات المرشحة لفيروس كورونا ".

وأوضح الائتلاف عن انه تم تحديد شركات الأدوية التي لديها القدرة على إنتاج أربعة مليارات جرعة لقاح فيروس كورونا سنويا، قوارير الزجاج هي عنصر حاسم في برامج اللقاحات بدونها، لا يمكن تخزين اللقاحات أو توصيلها، ولا يمكن تطعيم المرضى.

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وقد حذر صانعو الأدوية بالفعل من نقص محتمل في قوارير لتعبئة لقاحات كورونا المستقبلية.

CEPI ، التي تدعمها 14 حكومة ، مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة ويلكوم ترست البريطانية ، نشرت حتى الآن 829 مليون دولار في البحث عن لقاح فيروس كورونا من خلال شراكات مع تسعة مطورين للأدوية.

من خلال هذه الصفقة ، ستصبح شركة الزجاج الإيطالية التي تقول أنها تنتج 10 مليارات وحدة سنويًا من أنظمة توصيل الأدوية ، وحاويات زجاجية معقمة وكبيرة الحجم ، ومكونات تشخيصية وطبية موردًا رئيسيًا في خطط لقاح كورونا، حيث أن الهدف النهائي هو تسريع تطوير لقاح COVID-19 للحصول على لقاح ناجح في غضون 12 إلى 18 شهرًا.