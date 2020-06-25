شكرا لقرائتكم خبر عن موردنا الأمريكية تعلن إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح كورونا الربع الثالث 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مودرنا الأمريكية والتي تعمل على لقاح محتمل لفيروس كورونا، إنها دخلت في شراكة مع شركة الأدوية كاتالنت إنك لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا بدءًا من الربع الثالث من العام الجارى 2020.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" وبموجب الاتفاق، ستوفر كاتالنت أيضًا خدمات التعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع لدعم تجربة مودرنا السريرية المتأخرة للقاح.

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وكشفت دراسة أولية صدرت الأسبوع الماضى عن لقاح "كوفيد -19" الخاص بشركة مودرنا الأمريكية في تجارب على الفئران أثبت بعض الضمانات بأنه لن يزيد من خطر الإصابة بأمراض أكثر شدة، وأن جرعة واحدة قد توفر حماية ضد الفيروس التاجي الجديد كورونا، حيث تشير الدراسات السابقة على لقاح للسارس وهو قريب للفيروس الجديد الذي يسبب الإصابة بكورونا إلى أن اللقاحات ضد هذا النوع من الفيروسات قد يكون لها تأثير غير مقصود في التسبب في مرض أكثر شدة، عندما يتعرض الشخص المحصن لاحقًا للمرض، خاصة لدى الأفراد الذين لا ينتجون استجابة مناعية قوية بما فيه الكفاية.

وقد اعتبر العلماء هذا الخطر عقبة رئيسية يجب إزالتها قبل اختبار اللقاحات بأمان فى آلاف الأشخاص الأصحاء. في حين أن البيانات الصادرة عن المعاهد الوطنية الأمريكية للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) وحديثة كانت مشجعة واللقاح حاليا فى اختبار منتصف المرحلة فى المتطوعين الأصحاء، وقالت "مودرنا" أمس الخميس إنها تخطط لبدء تجارب المرحلة النهائية التي تضم 30 ألف شخص في يوليو.