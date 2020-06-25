4 مكونات تساعدك في الحصول على بطن مسطحة سريعاً

لا توجد أية حبة سحرية ستساعدك على خسارة 7 كيلوجرامات في الأسبوع دون المساس بصحتك، اليك وصفةً لمشروب لذيذ وصحي، يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع مما لو كنتِ بدونه.

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سوف تحتاجين:

ساق من الكرفس.

1 ثمرة خيار متوسطة ​​الحجم.

حفنة من بقدونس مقطّع.

3 قطع أناناس طازج.

طريقة تحضير المشروب لفقدان الوزن:

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اغسلي الخضروات جيداً، وأزيلي جلد الأناناس، اخلطيها جميعاً في الخلاط، لا تضيفي السكر أو بدائله للمشروب.

يجب عليكِ شرب عصير الأناناس والخضروات في غضون 15 دقيقة من صنعه؛ حتى لا يفقد خصائصه. تناوليه في الصباح.

إذا قمتِ بدمج هذا المشروب مع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، سترَين النتائج في غضون أسبوع، ستصبح بطنك مسطحة بشكل واضح.

إذن ما سر هذا العصير؟

الكرفس هو خضار منخفض السعرات الحرارية، يحتوي فقط على 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام، تتضخم الألياف الغذائية داخل المعدة؛ مما يجعلك تشعرين بالشبع، بالإضافة إلى ذلك، دراسة تفيد بأن زيادة الألياف في نظامك الغذائي، هي عنصر أساسي في نظام فقدان الوزن.

مثل الكرفس، يحتوي الخيار على الكثير من الألياف، وهي منخفضة السعرات الحرارية تقريباً 95٪ من الخيار عبارة عن ماء؛ لذا فهي تساعدك على شرب 2 لتر من السوائل الأساسية التي ينصح بها أخصائيو التغذية لكل من يرغب في الحفاظ على لياقته.

يحتوي البقدونس على الكثير من الألياف «3.3 جم لكل 100 جم - للمقارنة، نفس الكمية من الخيار والكرفس تحتوي فقط على 0.5 جم و1.6 جم في المقابل»، كما أن له تأثيراً مدراً للبول خفيفاً.

يحتوي 100 جرام من الأناناس على 1 جرام من الألياف غير القابلة للذوبان، في حين أن قيمته للطاقة حوالي 50 كيلو كالوري.