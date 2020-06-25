شكرا لقرائتكم خبر عن في تحول بيئي نوعي .. السعودية تستخدم حاويات نفايات ذكية وتعمل بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السعودية أنها بصدد استخدام حاويات نفايات ذكية متصلة بالأنترنت وتعمل بالطاقة الشمسية في كافة أرجاء البلاد في تحول نوعى مهم في مجال الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك بعد توقيع شركة «مجموعة مدارات الاعمال» (ORBITS BUSINESS GROUP ) السعودية المتخصصة في مجال تقديم حلول كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة والحلول البيئية والمنازل الذكية عقد وكالة حصرية مع شركة HMC-TECH الأمريكية، لتقديم خدمة الحاويات الذكية CleanCUBE .

وأكدت شركة مجموعة مدارات الاعمال، في بيان صحفي، تصميم هذه الحاويات وتصنيعها من قبل شركة E-Cube labs الكورية، والمتخصصة في ابتكار حلول حاويات النفايات، لافتة إلى أنه سيتم توفير هذه الوحدات في مختلف أنحاء السعودية خلال العام الجاري عن طريق الشركه بصفتها الوكيل الحصري بالمملكة.

وأشار المهندس محمد عبدالسلام- المدير الإقليمي لشركة HMC-TECH الأمريكية، إلى أن هذه الحاويات مزودة بخدمة إنترنت لاسلكي وتعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بأجهزة استشعار لرصد وقياس مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها، لكي يتمكن فريق عمل التنظيف من إفراغ الحاوية عند الحاجة.

وأشار إلى أن اللوحات الشمسية توفر الطاقة اللازمة لتشغيل الضاغط، ما يسمح لهذه الحاويات بالقدرة على ضغط النفايات ثمان مرات لتقليص حجمها، موضحا أن خاصية اتصال الحاوية بشبكة الإنترنت تتيح التواصل مع الاشخاص المحيطين في النطاق المكاني للحاوية بتعريفهم بموقعها للتفريغ

بدروه، أكد د/ صلاح العبدالله، مستشار الاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة مدارات الأعمال، أنه سوف يتم توفير تلك الحاويات في أرجاء المملكة تزامنا مع تطبيقها في نيويورك ولندن والشارقة.

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وأضاف أن هذه الحاويات تعتبر خطوة إلى الأمام في مجال الابتكار في تقديم الحلول البيئية، حيث تسهم في تقديم تناغم مثالي بين الكفاءة والخدمة العامة.