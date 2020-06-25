اختبار سريع يكشف إن كنتي وشريكك ثنائيّ ناجح

القاهرة - لايف ستايل
يُعد الزواج ليس أمراً سهلاً بل في الواقع يتطلب ما يعادل نظام التدريب اليومي. على مرّ السنين، مواجهة المحن ، والإستمتاع بلحظات من السكينة والفرح. فكيف تكتشفين أنك سعيدة طوال هذه السنوات؟ الجواب في هذا الإختبار السريع:
1. يريحكما الجلوس بصمت مطلق عندما تكونان وحدكما معاً.
2. تضحكان كثيراً، ولديكم مخزون مضحك يعادل ما يمتلكه شخص كوميدي.
3. أنت على سجيّتك بالكامل وبلا تحفظ وتطلّعات جميلة معاً.
4. تفصحان عن مخاوفكما وما يقلقكما وتشجّعا بعضكما عندما تشعران أن الطرف الآخر ضعيف.
5. يعرف أطفالكما أنهم يواجهون جبهة موحّدة فلا يحاولون اللجوء إلى أحد الوالدين ضدّ الآخر.
6. يُجبرك زوجك على النظر في المرآة ومواجهة أكبر عيوبك، ثمّ يتحداك بلا رحمة لمعالجتها بطريقة أو بأخرى.
7. تعلمان أنكما معاً قادران على فعل أيّ شيء حتى غزو العالم. والتجاعيد والشيب والتاريخ ستثبت ذلك!
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