كتاب جديد يكشف حقائق مثيرة عن حياة ميغان ماركل دوقة ساسيكس

يبدو أن حياة ميغان ماركل "Meghan Markle" دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري "Prince Harry" ستكون موضوع كتاب جديد، حيث كشفت تقارير جديدة عن وجود خطط لإصدار كتاب جديد يحمل اسم " Meghan: Misunderstood" (ميغان: المساء فهمها) والذي يعد بأن يكشف الكثير من الحقائق المثيرة للاهتمام عن ميغان ويزيل سوء الفهم والشائعات التي أثيرت عنها.

ميغان ماركل المساء فهمها

طبقا للتقارير المنشورة فإن الكتاب الجديد " Meghan: Misunderstood" إصدار دار نشر " HarperCollins" والتي تستعد أيضا لإصدار كتاب سيرة ذاتية جديدة عن حياة الأمير هاري وميغان ماركل في وقت لاحق من هذا العام، وكتاب " Meghan: Misunderstood" من تأليف الكاتب الشهير شون سميث " Sean Smith" والذي اشتهر بكتابته لستة كتب من كتب صحيفة Sunday Times الأكثر مبيعا والتي تتضمن كتب عن السيرة الذاتية لتوم جونز " Tom Jones"، كيت ميدلتون " Kate Middleton"، روبي وليامز " Robbie Williams"، ترجمت لعدة لغات وبيعت في دول مختلفة من العالم.

كتاب جديد عن حياة ميغان سيصدر في نوفمبر المقبل

التقارير كشفت أيضا عن كتاب " Meghan: Misunderstood" والذي من المقرر أن يصدر في يوم 12 نوفمبر 2020، يهدف لأن يناقش الاتهامات غير العادلة التي وجهت لميغان والتي يصفها الكتاب بأنها "أكثر النساء التي أسئ تقديمها في العالم"، وطبقا لما نشره موقع صحيفة Daily Express فإن مؤلف الكتاب شون سميث يعد بأن يكشف كتابه الجديد عن أهم الحقائق في "الرحلة الرائعة" لحياة ميغان وصولا إلى انضمامها إلى العائلة المالكة بزوجها من الأمير هاري وحتى مغادرتهما المفاجئة للعائلة المالكة البريطانية، كما نقلت الصحيفة عن سميث قوله إنه قرر كتابة كتابه الجديد عن ميغان بعد مشاهدته لها وهي تتحدث في الفيلم الوثائقي " Meghan & Harry: An African journey"، بتأثر في العام الماضي عن معاناتها من التغطية الإعلامية السلبية منذ انضمامها للعائلة المالكة والتي ازدادت سوء خلال فترة حملها.

كتاب يحكي عن رحلة الأمير هاري وميغان الملكية

تأتي أنباء وجود خطط لإصدار كتاب " Meghan: Misunderstood" بعد الإعلان عن إصدار كتاب " Finding Freedom" وهو من تأليف أوميد سكوبي " Omid Scobie"، وكارولين دوراند " Carolyn Durand" والذي يحكي عن رحلة الأمير هاري وميغان القصيرة كفردين رئيسيين في العائلة المالكة البريطانية والتي انتهت بقرارهما الصادم بالانسحاب من العائلة المالكة البريطانية والانتقال للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن المقرر أن يصدر في شهر أغسطس في هذا العام.

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