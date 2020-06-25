جويل مردينيان تقرر حلق شعر ساق ابنتها بعد تعرضها للتنمر

شاركت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان متابعيها على السوشال ميديا، مقطع فيديو يجمعها بابنتها إيلا، أثناء قيامها بحلق شعر ساقها، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت للتنمر بسبب أنها "مشعرة"، وأصبحت ترتدي ملابس طويلة وذات أكمام لأنها تشعر بالخجل من شكل جسمها المشعر. وقالت جويل في مقطع الفيديو، "بنتي أصبح عمرها 9 سنوات وبلشت تفهم وتضايق من الموضوع َمن أول الصيف وهي بتلبس ملابس تغطي جسمها كله.. وأنا لاحظت هذا الأمر وسألتها إنه في شي مضايقها.. قالت إنه في ناس بتقول على منظر جسمها إنه مقرف.. الناس أصلا هما اللي مقرفين بها العقلية". وتابعت :"أنا على طول تذكرت حالي إنه قد إيه كان يزعجني منظر الشعر وأمي ما كانت تخليني أشيله حتى صار عمري 12 سنة.. مع أني كنت مشعرة أكتر من بنتي كنت غوريلا.. وبعرف أني في كتير أمهات راح ينتقدوني بس أنا بعرف إيه اللي بيزعجها ويعقدها لبنتي.. وأنا اللي بشوفه صح بعمله ".

واختتمت حديثها :"أنا بحب أعمل أشياء لإيلا تمنيت لو كنت أمي تعملها لي لما كنت بعمرها.. بحط حالي دائماً بمكان أولادي قبل أن آخذ أي قرار.. قررنا أنا وإيلا نعمل هذا الفيديو لنساعد البنات الصغار يلي بينحرجوا أنهم مشعرين، على أمل أن أمهاتهم يكونوا مقتنعين يعملوا نفس الشيء بعد ما يشوفو هالفيديو.. بليز ما بدي تعليقات مش حلوة.. تذكروا مش صعب الواحد يكون طيب القلب". وكانت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان قد ظهرت برفقة الإعلامية السعودية سارة دندراوي ودار بينهما حديث حول "نيولوك" رجالي اعتمدته الأولى وقامت فيه بحلق جوانب رأسها "زيرو"، وأثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أنها رغم ذلك ليس لديها ثقة في نفسها.

وأوضحت سارة دندراوي في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" أنها تفاجأت من قول جويل مردينيان لها بأنها ليس لديها ثقة في نفسها، وردت خبيرة التجميل اللبنانية قائلة إنها تجبر نفسها على أن تُظهر لجمهورها أنها تتعلم بأن لديها ثقة في نفسها. وأضافت "مردينيان" أن هناك أشياء ليس لديها ثقة فيها، مبينة أنها دائمًا ما تتحدث مع ابنها بأنها تمثل الثقة بنفسها أمام المجتمع وتقول له "بدي سوكسيس"، وتابعت أنها تجبر نفسها لكي تقتنع بالثقة وتقنع الجمهور.

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