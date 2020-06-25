امرأة تصل إلى "حافة الموت" بسبب غناء "الكاريوكي" بصوت مرتفع

كادت امرأة صينية أن تفقد حياتها بعد انفجار وعاء دموي في دماغها عندما حاولت الغناء بصوت عال خلال جلسة كاريوكي. وأصيبت امرأة صينية معروفة باسم تشانغ (55 عامًا) تعيش في شمال شرقي الصين، بصداع أعمى وبدأت تتقيأ عندما كانت تغني بصوت مرتفع في حفلة كاريوكي عائلية. ونقلت الفتاة بشكل عاجل إلى المستشفى، ووجد الأطباء انتفاخًا في أحد شرايين دماغها، وأكدوا أن الشريان تمزق أثناء أدائها العاطفي لأغنية صينية بصوت مرتفع. وخضعت المراة لعملية طارئة في الدماغ استمرت لساعتين، استطاع الأطباء فيها التدخل وإنقاذ حياتها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أصيبت المرأة بحالة خطيرة أثناء تجمع عائلي في أحد بارات الكاريوكي في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين. وأدت السيدة تشانغ أغنيتين متتاليتين، وأرادت بعد ذلك تأدية أعنية "هضبة تشينغهاي - التبت"، وهي أغنية شعبية صينية كلاسيكية معروفة بنبرتها العالية، ما أدى لإصابتها بانفجار وعاء دماغي. بعد إجراء التصوير المقطي (طبقي محوري) اكتشف المسعفون تمددًا دمويًا بحجم 2.5 ملم (0.09 بوصة) في دماغ المرأة الصينية.

وتمدد الأوعية الدموية هو عبارة عن تضخم في الأوعية الدموية ناتج عن ضعف في جدران الأوعية الدموية، حيث يتفرع عادةً إلى أوعية أخرى صغيرة. ونوه الأطباء إلى أن ضعف الجدران كان موجودا لفترة طويلة، والذي يحدث بسبب ارتفاع الضغط والسكر، لكن الضغط الشديد يتسبب بانفجارها وحدوث مشكلات كبيرة في بعض الأحيان. وبحسب الأطباء، يسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ لوفيات تصل نسبتها إلى 30% من معدلات الوفيات في العالم، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب

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