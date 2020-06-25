قطر تسجل 1060 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة

أعلنت وزارة الصحة فى قطر، اليوم الخميس عن تسجيل 1060 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى إلى 93838 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتى وفاة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 106 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة وفق بيان نشرته على "تويتر"، أن تم تسجيل 1461 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى ان عدد الحالات التى تتلقى العلاج فى المستشفيات يصل إلى 993 حالة.

وأفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أنه تم تسجيل 1102 من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أوساط العاملين بمشاريع كأس العالم بقطر.

وتعانى قطر من تسجيل واحد من أعلى معدلات الإصابات بفيروس كورونا بين الدول الخليجية، فى الوقت الذى يمثل فيه الوافدون النسبة الأكبر من العمالة اليومية العاملة فى كافة المشروعات.

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