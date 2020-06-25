ارتفاع ضخم بعدد الإصابات بفيروس كورونا فى 5 ولايات أمريكية

شهدت 5 ولايات أمريكية ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على خلفية ارتفاع معدل الإصابات بهذا الفيروس المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، حطمت ولايتا تكساس وكاليفورنيا أرقاما قياسية سلبية لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية المحلية 5551 و7149 إصابة (حسب الترتيب) خلال 24 ساعة، كما تم تسجيل قفزة قياسية غير مسبوقة في حصيلة الإصابات في ولايات فلوريدا (5508 إصابات) وكارولينا الجنوبية (1291 إصابة) وأوكلاهوما (482) التي استضافت السبت الماضي أول تجمع انتخابي للرئيس دونالد ترامب منذ بداية الجائحة.

سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 2381369 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بينها 121979 حالة وفاة و656161 حالة شفاء.

وبعد أكثر من شهرين على تسجيل الولايات المتحدة أسوأ يوم لها فى إصابات كورونا فى بداية الوباء، وصلت البلاد لمرحلة أخرى قاتمة بتسجيلها أكثر من 36 ألف حالة يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ورأت الصحيفة أن عدد الإصابات المتصاعد يشير إلى ليس فقط إلى فشل البلاد فى احتواء الفيروس، ولكن أيضا إلى ازدياد الأمر سوءا، وهو الطريق الذى يختلف عما شهدته الكثير من الدول الأخرى التى شهدت تراجعا ثابتا بالفعل بعد ذروة مبكرة.

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وأوضحت الصحيفة أن عودة الارتفاع فى حالات الإصابة تركز بشكل كبير فى ولايات الجنوب والغرب، حيث سجلت تكساس وفلوريدا وأوكلاهوما وجنوب كارولينا أعلى إصابات يومية الأربعاء، لكن تزايدت الإصابات أيضا فى أكثر من 20 ولاية.

وأعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيسوم أن الولاية، الأكبر فى الولايات المتحدة، قد شهدت زيادة 69% فى حالات الإصابة بكورونا فى يومين، فى الوقت التى لا تزال فيه تكافح الارتفاع الكبير فى حالات الإصابة والعلاج بالمستشفيات.

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