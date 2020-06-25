الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشى إيبولا فى الكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن تسبب بمقتل 2280 شخصا خلال عامين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق قال وزير الصحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم الخميس إن ثاني أكبر تفش مسجل في التاريخ لفيروس إيبولا قد انتهى، بعدما أودى بحياة أكثر من 2200 شخصا على مدى قرابة عامين في شرق البلاد، وذلك رغم استمرار بؤرة انتشار للفيروس في منطقة أخرى.
وبرغم الاستخدام الفعال للقاحين مختلفين، واجهت الاستجابة الصحية للوباء عقبات تمثلت في الريبة لدى المجتمعات المحلية وكذلك نشاط الجماعات المتمردة قرب الحدود الأوغندية.
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